تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Honor X50i وصور حيه تؤكد على تصميم الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Honor للأسواق قريباً هاتف Honor X50i، ولقد رصد الهاتف بالفعل في صور حيه أكدت على تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

يعد هاتف Honor X50i أحد الإصدارات المتوسطة المرتقب إطلاقها في الأسواق خلال الفترة القادمة، إلا أن الشركة لم تكشف عن يوم محدد للإعلان الرسمي حتى الآن.

ولقد رصد هذا الإصدار خلال الفترة الماضية في قاعدة بيانات TENAA، كما شارك “WHYLAB” صور حية توضح تصميم Honor X50i.

وتؤكد الصور الحيه على أن هاتف Honor X50i يأتي بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما يأتي الهاتف بتصميم يحاكي هواتف Honor 70 Pro وHonor 80 من الجهة الخلفية، كما يظهر الهاتف بألوان الأزرق والأسود في الغطاء الخلفي.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن هاتف Honor X50i يأتي بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 2388 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

أيضاً يعد الهاتف من بين الإصدارات المتوسطة التي تدعم شبكات 5G، ويأتي برقاقة Dimensity 6020، كما يأتي بذاكرة عشوائية LPDDR4x، ويدعم سعة تخزين UFS 2.2.

ومن المقرر أن ينطلق X50i بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة إفتراضية 7 جيجا بايت رام.

كما ينطلق هاتف Honor X50i بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35W، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي بفلاش LED ثلاثي.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ويتميز بسماكة 7.48مم، ووزن 179 جرام، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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