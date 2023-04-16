تكنولوجيا: صور توضح تصميم هاتف Motorola Razr Lite المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف Motorola Razr Lite الصدفي القابل للطي المرتقب من موتورولا.

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Razr Plus للعام 2023 في شهر يونيو المقبل وفقاً لما جاء من تسريبات، حيث تدعم موتورولا هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

وفي تسريبات جديدة نشرت عبر “MySmartPrice” كُشِف عن إصدار جديد من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي ينطلق قريباً للأسواق بعنوان Motorola Razr Lite، ولقد ظهرت صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هذا الإصدار بالفعل، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف قد ينطلق بعنوان Motorola Razr 2023.

أيضاً من المتوقع أن يأتي Motorola Razr Lite بمواصفات أقل من إصدار الشركة المرتقب Razr+ 2023، من جانب تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم صدفي قابل للطي يضم ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز بحواف نحيفة في محيط الشاشة.

كما يأتي Razr Lite بشاشة مميزة بحجم أصغر في الغطاء الخارجي للهاتف، ومن المتوقع أن تدعم إظهار الإشعارات، والتنبيهات الخاصة بالرسائل والمكالمات الواردة، من جانب أخر يتميز هاتف بتصميم منحني للإطارات مع خطوط antenna.

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