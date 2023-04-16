شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير أو إعادة تعيين كلمة مرور حساب أمازون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمى كلمة مرور أمازون الخاصة بك قدرًا هائلاً من البيانات الشخصية، بما في ذلك صورك وسجل التسوق وتفاصيل بطاقة الائتمان والخصم والمزيد، وبدون المصادقة ذات العاملين، وهو أمر بالغ الأهمية، يمكن أن تكون كلمة مرورك وحدها هي العائق الوحيد بين معلوماتك الشخصية والجهات الضارة.



ولمنع حدوث ذلك، تعد إعادة تعيين كلمة مرورك أو تغييرها إجراءً أمنيًا مهمًا ولكنه بسيط لحسابك إذا كنت تتسوق كثيرًا على أمازون، فيما يلي ثلاثة أدلة مفصلة خطوة بخطوة لمساعدتك في تغيير أو إعادة تعيين كلمة مرور أمازون الخاصة بك.



الطريقة الأولى: "نسيت كلمة المرور"

- قم بتشغيل تطبيق أمازون على جهازك المحمول أو قم بزيارة أمازون.in على متصفح الويب أو الكمبيوتر.

- انقر فوق هل نسيت كلمة المرور؟ خيار.



- ادخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول المرتبط بحساب أمازون الخاص بك عند الحاجة ، ثم انقر فوق الزر "متابعة".



- لتأكيد طلبك، سترسل لك أمازون بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية قصيرة (حسب خيار التحقق الذي حددته) باستخدام OTP.

- أدخل OTP المستلم واختر خيار متابعة.

- أنشئ كلمة مرور جديدة واضغط على زر حفظ.





الطريقة 2: كيفية تغيير كلمة مرور حساب أمازون على سطح المكتبباستخدام أي متصفح ويب ، انتقل إلى الموقع الرسمي لـ أمازون India (أمازون.in) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انقر فوق خيار الحساب والقوائم المتاح في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.



ثم ، انقر فوق خيار تسجيل الدخول والأمان وقم بتسجيل الدخول إلى حساب أمازون الخاص بك مرة أخرى.

بعد ذلك ، انقر فوق الزر تحرير المتاح بجوار خيار كلمة المرور للوصول إلى صفحة تغيير كلمة المرور.

ثم سيُطلب منك إدخال كلمة مرور حساب أمازون الحالية وكلمة المرور الجديدة.

اضغط على زر حفظ التغييرات.