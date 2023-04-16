شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة سرعة متصفح كروم على نظام macOS.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت جوجل بعض التحسينات على إصدار macOS من متصفح كروم، ما أدى إلى تحسينات كبيرة في السرعة، نتيجة لذلك فقد تجاوز أداء المتصفح في مقياس أداء متصفح Apple Speedometer ليكون أسرع وفقا لمنشور مدونة.

كشفت جوجل أن أحدث إصدار من كروم قد خضع لجهود تحسين كبيرة لتحسين سرعته وكفاءته.

تضمن ذلك التحليل المحسن لوظائف CSS و JavaScript المحددة وضغط المؤشر بشكل أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تحسينات مستهدفة للوظائف شائعة الاستخدام مثل Object.prototype.toString و Array.prototype.join.

قام الفريق أيضًا بتحسين InterpolableColor والتحليل الداخلي لـ HTML في CSS لتحديث DOM عبر JavaScript.

ومن المثير للاهتمام أنه من المتوقع أن يفيد هذا العمل WebKit أيضًا، حيث يخططون لدمجه في محركهم.

تهدف هذه التحسينات إلى تحسين تجربة الويب الشاملة لجميع المستخدمين.

ضغط المؤشر وإلغاء الضغط المحسنان من جوجل في كل من V8 و Oilpan ، مما يضمن عدم ضغط الحقول عالية الحركة.

تم نقل الكائنات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر ، مثل "غير محدد"، إلى بداية قواعد الذاكرة للوصول بشكل أسرع.

أدت هذه التحسينات إلى زيادة في الأداء بنسبة 10%على مقياس أداء متصفح Apple Speedometer 2.1 في ثلاثة أشهر فقط.

تعمل جوجل على تحسين كروم على الهواتف الذكية المتطورة

تم تصميم كروم على أندرويد دائمًا لاستخدام الحد الأدنى من الموارد ، ولكن أجهزة أندرويد المختلفة لها إمكانيات متفاوتة. لتحسين أداء كروم على الأجهزة المتطورة ، أنشأت جوجل إصدارًا يعطي الأولوية للسرعة على الحجم الثنائي.

يستخدم هذا الإصدار علامات المترجم المضبوطة للسرعة وتشغيل مقياس Speedometer 2.1 القياسي بنسبة 30٪ أسرع على الأجهزة القادرة.