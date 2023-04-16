شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تطلق مهمة JUICE لاستكشاف أقمار المشترى الجليدية.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر
وقال أوليفييه ويتاس، عالم الكواكب في وكالة الفضاء الأوروبية: "سؤالنا الرئيسي هو ما إذا كان بإمكاننا العثور على أماكن صالحة للسكن داخل نظام المشتري. معرفة المزيد عن كوكب المشتري سيخبرنا المزيد عن نظامنا الشمسي والأنظمة الأخرى"، وسيقدم Juice ملاحظات مفصلة عن كوكب المشتري وأقماره الثلاثة الكبيرة التي تحمل المحيط - Ganymede وCallisto و Europa - باستخدام مجموعة من الأدوات.
وستميز المهمة هذه الأقمار على أنها كائنات كوكبية وموائل محتملة ، وتستكشف بيئة المشتري المعقدة بعمق ، وتدرس نظام المشتري الأوسع كنموذج أصلي لعمالقة الغاز عبر الكون، وقال ويتاس: "سنستكشف كوكب المشتري وأقماره الجليدية، وهي أوروبا وجانيميد وكاليستو مع التركيز بشكل خاص على جانيميد ، وهو جسم فريد في النظام الشمسي"، "إنه القمر الوحيد الذي يحتوي على مجال مغناطيسي وأكبر قمر في النظام الشمسي. الهدف الرئيسي هو فهم ما إذا كانت هناك بيئات صالحة للسكن بين تلك الأقمار الجليدية وحول كوكب عملاق مثل كوكب المشتري."
وستقوم JUICE أيضًا بأداء رحلات طيران على كوكب الزهرة والأرض والقمر لزيادة سرعتها وتعديل مسارها. ولكن للقيام بذلك ، يجب محاذاة تلك الأجرام السماوية بشكل صحيح ، وهو ما يحدث مرتين فقط في السنة ، في أبريل ومرة أخرى في نهاية الصيف.
ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية ، بلغت تكلفة مهمة JUICE ما يقدر بنحو 1.7 مليار دولار وهي نتاج تعاون "عالمي" بين 23 دولة و 18 مؤسسة أكاديمية و 83 شركة خاصة.