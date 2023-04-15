تكنولوجيا: تحديث Android 14 يجلب ميزة التحكم في الإشعارات في كامل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل مؤخراً الإصدار التجريبي من تحديث Android 14 للإصدارات المتوافقة من هواتف Pixel، وتدعم جوجل هذا الإصدار بميزة التحكم في الإشعارات بملء الشاشة.

انطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 14 بمجموعة من التحسينات والمميزات للنظام، والتي تتضمن دعم المستخدم في حظر التطبيقات.

أيضاً من بين المميزات المقدمة من جوجل في هذا الإصدار ميزة عرض الإشعارات بكامل الشاشة، وهي من المميزات التي تقدم الدعم للمستخدم عند قفل الهاتف، أو مع رنين التنبيهات الذي يحجب غالباً محتوى الشاشة.

من جانب أخر سيتاح للمستخدمين حجب إشعارات التطبيقات من الظهور بملء الشاشة، مثل حجب إشعارات الواتس اب، أو إشعارات المكالمات الصوتية، أو مكالمات الفيديو.

وتظهر الميزة الجديدة في إعدادات النظام عبر تبويب إعدادات التطبيقات الذي يتيح ضبط الإعدادات المطلوبة لطريقة عرض الإشعارات للتطبيقات، كما سيتوفر إختيار لتشغيل عرض الإشعارات ملء الشاشة إفتراضياً أو إيقاف تشغيل الميزة.

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