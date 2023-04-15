تكنولوجيا: صور حية مسربة لهاتف Huawei Enjoy 60X مع تفاصيل مواصفات هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لجلب إصدار جديد لسلسلة Enjoy 60، ولقد رصد Huawei Enjoy 60X في صور حية للهاتف مع تفاصيل توضح مواصفات الهاتف.

ظهر هاتف Huawei Enjoy 60X بنموذج رقم STG-AL00 في تسريبات نشرت مؤخراً، كما كشفت التسريبات المصورة الحية عن تصميم الهاتف الذي يحاكي Enjoy 60.

ويختلف هاتف Enjoy 60X بتصميم دائري أكبر لوحدة الكاميرة، ومن المتوقع أن تتضمن الإعدادات اثنان من المستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي في نتوء كبير الحجم في الجزء العلوي من الشاشة، والذي يتضمن كاميرة سيلفي واحدة مع سماعات الأذن.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يضم هاتف Enjoy 60X شاشة LCD بحجم 6.96 إنش، ودقة عرض 2376 في 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتف معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

كما ينطلق الهاتف بواجهة HarmonyOS 3.0.0.101 مع إختيارات في سعة التخزين بين 128، و256 و512 جيجا بايت، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 7000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

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