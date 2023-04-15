شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من شحن هاتفك الذكى فى فندق أو مطار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج هاتفك الذكى إعادة الشحن أحيانًا، ولعل الأضواء الساطعة في صالة المطار هي المكان المثالي لفتح هاتفك لشحنه، لكن في حين أن نقطة شحن USB في مطار أو فندق قد تبدو موثوقة، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر تحذيرًا لجميع مستخدمي الهواتف الذكية لتجنب استخدامها، حيث اكتشف المتسللون طريقة لتحميلهم بالفيروسات.

نشر جهاز المخابرات والأمن في الولايات المتحدة الرسالة عبر حسابه الرسمي في دنفر على تويتر، والتي نصت على: تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات والفنادق ومراكز التسوق، واكتشف الفاعلون السيئون طرقًا لاستخدام منافذ USB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة.

نصحت التغريدة بعد ذلك الأشخاص بحمل الشاحن الخاص بهم وسلك USB لتوصيله بمأخذ كهربائي بدلاً من ذلك، حيث إنه بمجرد توصيل هاتفك بمنفذ USB الموجود في المطار، يمكن للقراصنة إرسال برامج ضارة من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى أجهزة محطة الشحن.

وقد يؤدي ذلك بعد ذلك إلى قفل هاتفك أو تعطيله ويمكن اختراق بياناتك الخاصة، وهذا يعني بشكل أساسي أن محطات الشحن أصبحت مركزًا لتوزيع الفيروسات.

حذرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا من هذه الممارسة في الماضي، مدعيةً أن مجرمي الإنترنت يتركون كابلات USB المصابة موصولة في المنافذ على أمل أن يستخدمها شخص ما.

إذا قمت بتوصيل هاتفك بمنفذ شحن USB، فتأكد من أنك لا توافق على مشاركة بياناتك عندما يُطلب منك ذلك عبر نافذة منبثقة.