شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة صورة خلفية سطح المكتب بـ Windows XP.. الأكثر مشاهدة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم العثور على موقع إحدى أكثر الصور شهرة في العالم، حيث كانت خلفية Windows XP 'Bliss' الشهيرة، والتي تتميز بتلة خضراء تطل عليها سماء زرقاء مشمسة، عنصرًا أساسيًا في ديكور المكاتب وغرفة الكمبيوتر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت الخلفية الافتراضية لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows XP لتشغيلها من 2001 إلى 2007، حيث إنها في الواقع في مكان خارج سونوما، شمال سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط الصورة، التي شاهدها أكثر من مليار شخص، من جانب المصور تشارلز أورير بعد ظهر يوم الجمعة في يناير 1996، الذي رصد اللقطة أثناء القيادة للقاء صديقته آنذاك، وقال إن الصورة لم يتم تحريرها مطلقًا ولكن تم بيعها إلى Microsoft كما كانت.

ولكن منذ ذلك الحين، ظهرت الصورة "في كل مكان" بما في ذلك منازل الناس والمكاتب وحتى البيت الأبيض والكرملين.

أوضح السيد O'Rear مكان التقاط الصورة بعد 23 عامًا تقريبًا من إصدار البرنامج، وتم استخدام Windows XP من جانب مئات الملايين من الأشخاص عندما تم طرحه لأول مرة وتلقى إشادة من النقاد لسهولة استخدامه.

فيما تم استبداله في النهاية بأنظمة أخرى مثل Windows Vista و Windows Server في عام 2008 بالإضافة إلى وصول Apple Mac Book في عام 2006.

ولكن بحلول عام 2014، عندما توقفت Microsoft أخيرًا عن دعم النظام، قيل إن حوالي 300 مليون جهاز كمبيوتر لا يزال يعمل على نظام التشغيل Windows XP.