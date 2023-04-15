تكنولوجيا: رصد Vivo Y78 5G في قاعدة بيانات NCC مع صور حية للهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Vivo Y78 5G، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات NCC مع صور حيه لهذا الإصدار.

ينافس هاتف Vivo Y78 5G قريباً في الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية، ولقد سجل الهاتف في منصة NCC مع الإصدار الرئيسي.

ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف Vivo Y78 5G سجل برمز V2244 في منصة NCC في تايوان، حيث أكدت التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بمنفذ USB C، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما تؤكد الصور الحية المسربة على ملامح تصميم Vivo Y78 5G الذي يحاكي Vivo Y78+ 5G.

كما تكشف الصور عن دعم Vivo Y78 5G لإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي تنقسم إلى مستشعر رئيسي في الحلقة الأولى في الجزء العلوي، واثنان من المستشعرات في الحلقة الأخرى، كما تضم الإعدادات فلاش LED في الجانب الأيمن.

من جانب أخر يأتي الهاتف بتصميم منحني في الشاشة، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً من المتوقع أن تقدم Vivo هذا الإصدار مع إصدار Plus الذي يأتي برقاقة Snapdragon 695 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13.

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