تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزتين مفيدتين في تطبيق الرسائل الخاص بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل رموز لتحل محل الكلمات “Delivered” و “Seen” التي يتم وضعها تحت الرسائل التي تم تسليمها وقراءتها بشكل جيد.

عندما يتم إرسال رسالة، سيرى المرسل دائرة صغيرة بداخلها علامة اختيار واحدة. عندما يتم تسليم الرسالة، سترى دائرتين بعلامة اختيار واحدة بالداخل جنبًا إلى جنب. وعندما يقرأ المستلم الرسالة، يتم ملء الدائرتين وتكون علامات الاختيار بيضاء على خلفية سوداء. والآن تتم إضافة هذه الرموز إلى موقع آخر داخل تطبيق رسائل جوجل.

فوفقًا لـ 9to5Google، تتم إضافة رموز إيصالات القراءة إلى قائمة محادثات رسائل جوجل. وبهذه الطريقة، يمكنك في لمحة سريعة معرفة ما إذا كانت الرسالة التي أرسلتها للتو قد تم استلامها أو قراءتها دون الحاجة إلى فتح الرسالة.

تضيف جوجل أيضًا رموز قراءة دقيقة إلى قائمة المحادثات على يمين كل قائمة. يشتمل الرمز على عدد الرسائل غير المقروءة في محادثة معينة.

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