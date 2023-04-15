تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Xiaomi 13 Ultra مع محول ملحق بحجم67 ملم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث شاومي في 18 من أبريل لكشف النقاب عن هاتف Xiaomi 13 Ultra، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على أن الشركة تقدم محول ملحق فلتر بحجم67 ملم لهذا الإصدار.

أكدت شاومي على أن هاتف Xiaomi 13 Ultra سيأتي بإعدادات إحترافية في الكاميرة، والتي تختلف عن الكاميرات التقليدية للهواتف المميزة.

ولتعزيز تجربة التصوير الإحترافي في هاتف Xiaomi 13 Ultra تقدم شاومي محول فلتر بحجم67 ملم، وهو ما أكدت عليه الشركة من خلال إعلان تشويقي نشر مؤخراً.

وتوضح صورة المحول في الإعلان التشويقي التصميم الجلدي للملحق والذي يتميز باللون الأخضر، ومن المتوقع أن يتضمن الملحق فلتر E67 Leica 67 UVa II لدعم الكاميرة، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي بنفس التجربة المقدمة من سوني في Xperia Pro.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الملحق سيعزز آداء الكاميرة لتقدم مستوى سينمائي في التصوير.

وتدعم شاومي هاتف Xiaomi 13 Ultra بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر IMX 989 رئيسي بحجم 1 إنش، ودقة 50 ميجا بيكسل، كما تأتي المستشعرات الأخرى بدقة 50 ميجا بيكسل على أن يكون المستشعر المستخدم Sony IMX 858.

أيضاً من المقرر أن يضم Xiaomi 13 Ultra رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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