تكنولوجيا: الحاسب المحمول Infinix InBook Y1 Plus Neo قد يصل إلى الهند في 19 أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اكتسبت سلسلة Infinix InBook شعبية كبيرة بين المستهلكين، مع أحدث إضافة للحاسب المحمول InBook Y1 Plus، الذي يضم معالج الجيل العاشر i3 وشاشة FHD+.

وفي إعلان جديد، كشفت الشركة أنها ستقدم إصدار بسعر معقول أكثر وهو الحاسب المحمول InBook Y1 Plus Neo. سيتم الكشف عن هذا الجهاز الجديد الأسبوع المقبل وسيتم تسعيره بأقل من 25000 روبية.

وفقًا للإعلان الرسمي، سيتم إطلاق Infinix InBook Y1 Plus Neo في الهند في 19 أبريل. وسيُطرح الحاسب المحمول للبيع من خلال Flipkart.

تبرز الإعلانات التشويقية للحاسب المحمول القادم تصميمه المتميز، الذي يتميز بهيكل خفيف الوزن من سبائك الألومنيوم وحواف رفيعة. وأكدت شركة Infinix أيضًا أن InBook Y1 Plus Neo سيأتي مزودًا بشاشة بحجم 15.6 بوصة والتي تصل نسبة سطوعها إلى 250 نتس وهو ما يمكن مقارنته بـ InBook Y1 Plus.

سيحتوي الحاسب المحمول على مكبرات صوت مزدوجة بقوة 2 واط وسيتم تشغيله بواسطة بطارية بسعة 40 واط.

يشير الإعلان ايضًا إلى أن InBook Y1 Plus Neo سيوفر ما يصل إلى 512 جيجابايت من التخزين، مع معالج Intel Core، مما يشير إلى أن الإصدار الجديد قد يحتوي أيضًا على معالج الجيل العاشر i3 مثل سابقه.

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