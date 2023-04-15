شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مفتاح "privacy shutter" الجديدة بأجهزة بيكسل اللوحية المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يبدأ مؤتمر مطوري Google السنوي I / O 2023 في 10 مايو، وفي هذا الحدث، من المتوقع أن تكشف عملاق التكنولوجيا عن برمجياتها بالإضافة إلى التطورات في الأجهزة، حيث قد تقوم الشركة بإطلاق Google Pixel 7a و Pixel Fold ونظام التشغيل Android 14 أثناء المؤتمر.

وبصرف النظر عن هذا ، قد يقدم أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول Google Pixel Tablet الذي طال انتظاره، حيث تم إثارة هذا الجهاز اللوحي أثناء حدث إطلاق كل من I / O 2022 و Pixel 7 في أكتوبر، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، قد يتم شحن جهاز Pixel اللوحي مع مفتاح الخصوصية.



الجانب الأمامي لجهاز Google اللوحي القادم

وقد شارك أحد مستخدمي Twitter المسمى SnoopyTech صورتين تدعي أنها تظهر كلا الجانبين الأمامي والخلفي لجهاز Google اللوحي القادم، ووفقًا للتقرير ، تُظهر صورة اللوحة الخلفية لجهاز Pixel Tablet أن الجهاز قد يتم شحنه مع مفتاح تبديل إضافي سيتم وضعه على الحافة اليسرى بالقرب من الجزء العلوي.





ما هو هذا التبديل الجديدظهر هذا الزر في العروض التي تمت مشاركتها بواسطة Google سابقًا، ومع ذلك ، لم يظهر المفتاح على صور Facebook Marketplace التي تم تسريبها في ديسمبر 2022، حيث قد يكون هذا أحد الإضافات المتأخرة إلى الأجهزة من قبل الشركة.

يدعي التقرير أن هذه الإضافة الجديدة قد تكون زراا للخصوصية من شأنه تمكين أو تعطيل الميكروفون و / أو الكاميرا، و يضيف التقرير أن Google قد تضيف هذا الخيار باعتباره Pixel Tablet الذي من المتوقع أيضًا أن يعمل كشاشة ذكية.