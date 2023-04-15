شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة جديدة للوسائط المعاد توجيهها على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تسمح خدمة المراسلة الفورية الشهيرة المملوكة لميتا في الوقت الحالي للمستخدمين بإضافة وصف للوسائط المعاد توجيهها، لكن من المتوقع أن يتغير هذا الأمر قريبًا، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo.

كشف تقرير WABetaInfo أن واتساب يختبر ميزة جديدة عبر Google Play Beta Program تسمح لبعض مختبري الإصدارات التجريبية بإضافة وصف للصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات المعاد توجيهها.

أبلغ بعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين قاموا بتثبيت هذا التحديث الجديد عن مواجهة مشكلات في عرض تحديثات الحالة وتنزيل مقاطع الفيديو.

من المتوقع أن يعالج WhatsApp هذه المشكلة في التحديث القادم.

يمكن لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد إزالة التسمية التوضيحية المرفقة بالصورة المُعاد توجيهها ويمكنهم إضافة وصف مخصص خاص بهم.

عندما تصل هذه الميزة لمزيد من المستخدمين، سيتمكنون من إرسال وصف جديد كرسالة منفصلة.

سيساعد هذا المستلمين على معرفة أنها لا تنتمي إلى الرسالة الأصلية.

يمكن أن تكون هذه الميزة مهمة إذا كانت التسمية التوضيحية الحالية لا تصف الصورة بشكل صحيح.

يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا إذا أراد المستخدمون إضافة أي تسميات توضيحية أخرى إلى ملف الوسائط.

يمكن للمستخدمين أيضًا توفير سياق إضافي للوسائط المُعاد توجيهها.

يمكنهم أيضًا شرح سبب إعادة توجيه ملف الوسائط.

يدعي التقرير أن هذه الميزة من المتوقع أن "تخفف من سوء التفسير"

ميزة الأمان الجديدة في واتساب

قدم مؤخرًا ثلاث ميزات أمان جديدة لمنصة المراسلة الفورية، تتضمن ميزات واتساب الجديدة - حماية الحساب ، ورموز الأمان التلقائية، والتحقق من الجهاز.

تدعي الشركة أن هذه الميزات ستوفر للمستخدمين طبقة إضافية من الحماية.

لتعزيز أمان حسابات واتساب، أعلنت الشركة عن أحدث ميزات حماية الحساب ورموز الأمان التلقائية.

تعمل ميزة التحقق من الجهاز على مستوى الجهاز للحفاظ على أمان حسابات المستخدمين.