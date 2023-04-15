شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات جديدة من إنستجرام لمواجهة تيك توك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح إنستجرام عددًا من بكرات التحديثات بما في ذلك أداة التحرير المعاد تصميمها ويجمع محرر المظهر الجديد، الذي تقول ميتا إنه متوفر في جميع أنحاء العالم على نظامي iOS وAndroid، مقاطع الفيديو والصوت والملصقات والنص في شاشة واحدة أكثر انسيابية، وهذا يجعل من السهل محاذاة عناصر الوقت من البكرة الخاصة بك إلى اللحظات المناسبة بطريقة أكثر وضوحًا وفقا لمنشور مدونة ميتا.

وأشارت الشركة إلى أن أدوات التحرير الإضافية في الطريق لأنها تواصل محاولة التخلص من هيمنة تيك توك، وفقًا لتقرير engadget.

وسيتمكن منشئو البكرات الذين يتطلعون إلى الانتشار السريع وبناء جماهيرهم على Instagram التحقق من أفضل العلامات الصوتية وعلامات التصنيف على ما تسميه Meta "وجهة الاتجاهات"، ويمكن الوصول إلى علامة التبويب من لوحة القيادة، وستتمكن من معرفة عدد المرات التي استخدم فيها الآخرون أغنية وإما إضافة الصوت إلى البكرة الخاصة بك أو حفظها لوقت لاحق.

ومن المفترض أن يساعد هذا المبدعين في معرفة ما هو شائع في Reels في وقت معين حتى يتمكنوا من الاستفادة من الاتجاهات، ومن السهل جدًا على منشئي TikTok تحديد الاتجاه السائد في هذا التطبيق ، لذلك يبدو أن هذا تحديث مهم لـ Instagram.

وفي ملاحظة ذات صلة ، يقوم Instagram بترقية صفحة رؤى Reels لمنح المبدعين إحساسًا أعمق بكيفية أداء مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وستتمكّن من عرض إجمالي وقت المشاهدة ومتوسط ​​وقت المشاهدة لفهم كيفية تفاعل المشاهدين مع كل مقطع فيديو يتجاوز عدد مرات المشاهدة، و إذا بدا أن معظم المشاهدين ينزلون في مرحلة معينة من مقطع فيديو ، فقد يساعد ذلك منشئي المحتوى في التعرف على الأشياء التي لا يهتم جمهورهم برؤيتها وإجراء تعديلات على مقاطع الفيديو المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك ، ستتلقى إشعارات توضح الأشخاص الذين بدأوا في متابعتك من مقطع فيديو معين.

وفي الوقت نفسه ، سيقوم Instagram بتوسيع نطاق ميزة تسييل الهدايا إلى المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة ، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن منشئو المحتوى من معرفة من أرسل لهم الهدية بالضبط حتى يتمكنوا من شكر المعجبين الكرماء.