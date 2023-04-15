شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات جديدة من إنستجرام لمواجهة تيك توك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الشركة إلى أن أدوات التحرير الإضافية في الطريق لأنها تواصل محاولة التخلص من هيمنة تيك توك، وفقًا لتقرير engadget.
وسيتمكن منشئو البكرات الذين يتطلعون إلى الانتشار السريع وبناء جماهيرهم على Instagram التحقق من أفضل العلامات الصوتية وعلامات التصنيف على ما تسميه Meta "وجهة الاتجاهات"، ويمكن الوصول إلى علامة التبويب من لوحة القيادة، وستتمكن من معرفة عدد المرات التي استخدم فيها الآخرون أغنية وإما إضافة الصوت إلى البكرة الخاصة بك أو حفظها لوقت لاحق.
وفي ملاحظة ذات صلة ، يقوم Instagram بترقية صفحة رؤى Reels لمنح المبدعين إحساسًا أعمق بكيفية أداء مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وستتمكّن من عرض إجمالي وقت المشاهدة ومتوسط وقت المشاهدة لفهم كيفية تفاعل المشاهدين مع كل مقطع فيديو يتجاوز عدد مرات المشاهدة، و إذا بدا أن معظم المشاهدين ينزلون في مرحلة معينة من مقطع فيديو ، فقد يساعد ذلك منشئي المحتوى في التعرف على الأشياء التي لا يهتم جمهورهم برؤيتها وإجراء تعديلات على مقاطع الفيديو المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك ، ستتلقى إشعارات توضح الأشخاص الذين بدأوا في متابعتك من مقطع فيديو معين.
وفي الوقت نفسه ، سيقوم Instagram بتوسيع نطاق ميزة تسييل الهدايا إلى المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة ، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن منشئو المحتوى من معرفة من أرسل لهم الهدية بالضبط حتى يتمكنوا من شكر المعجبين الكرماء.