تكنولوجيا: Razer تقدم جهاز Stream Controller X الجديد بسعر 150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Razer جهاز بث جديد يسمى Stream Controller X، ومن المرجح أن يبدو مألوف لمنشئي المحتوى ذوي الخبرة.

ويأتي الجهاز مع أزرار مفاتيح لوحة المفاتيح الـ 15 LCD ولوحة الوجه التي يمكن للمستخدمين تبديلها بسهولة. ويبلغ سعر هذا الجهاز 150 دولار امريكي.

يتيح Stream Controller X للمستخدمين برمجة إجراءات متعددة في زر واحد عن طريق سحبها إلى محرر الإجراءات المخصص. يمكن للمستخدمين حتى برمجة الإجراءات بحيث يمكن تشغيلها بشكل متتابع أو متزامن.

يمكنهم أيضًا إنشاء ملفات تعريف مخصصة لمختلف المهام ثم التبديل بينها تلقائيًا بناءً على البرنامج المفتوح حاليًا عن طريق تمكين الوضع الديناميكي. ولتسهيل تعدد المهام، يتوافق الجهاز مع بعض برامج البث الأكثر شيوعًا والأدوات ذات الصلة، مثل Twitch و Adobe Photoshop و Illustrator. تأتي هذه البرامج مع ملفات تعريف جاهزة، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى إنشاء ملفاتهم الشخصية.

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