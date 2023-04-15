شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الهدف من إتمام ترقية إيثريوم؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة إيثريوم مكاسب كبيرة الجمعة الماضى، إذ تجاوزت مستويات ألفى دولار لأول مرة منذ أغسطس، حسبما نقلت CNBC.

مكاسب ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة جاءت بدعم من إتمام شبكة إيثريوم ترقيتها البرمجية الجديدة والتى عٌرفت بـ"شنغهاى".

ومما أسهم فى زيادة مكاسب العملة هو إتمام الترقية بنجاح ودون تأثيرات سلبية لاحقة كان يخشاها المستثمرون.

ما الترقية والهدف منها؟

كان الهدف من تلك الترقية جلب المزيد من السيولة للشبكة عبر تمكين المستثمرين من السحب من العملات المرهونة بصورة أكثر مرونة.

وبموجب التحديث، فإن المستثمرين سيصطفون فى قائمة الانتظار لسحب عملات إيثريوم التي تعهدوا بها للمساعدة فى تشغيل شبكة إيثريوم مقابل مكافآت فى عملية تدعى "staking"، وهي مسألة لم تكن متاحة قبل تلك الترقية.

ويمنح الـstaking أصحاب العملات المشفرة طريقة لتشغيل أصولهم الرقمية وتحقيق دخل سلبي دون بيع الأصول.

وفي البداية أعرب كثيرون عن قلقهم من أن تتسبب تلك الترقية فى ضغوطات بيعية لأنها ستتيح سحب عملات إيثريوم التي لم يكن من الممكن الوصول إليها، لكن فى المقابل سجلت العملة مكاسب واسعة.

وبعد 30 دقيقة فقط من دخول الترقية حيز التنفيذ حدثت عمليات سحب لـ5431 عملة إيثريوم ما يعادل 10 ملايين دولار.

وفى سبتمبر كانت تكنولوجيا شبكة إيثريوم للترقية ‏والتحديث فيما عرف بـ"الدمج"، والتي بموجبها تم تغيير آلية التحقق من صحة المعاملات من اثبات المعاملة إلى ‏إثبات صحتها، وهو ما يعني عمليات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.