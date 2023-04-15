شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية استخدام مفاتيح F الموجودة فى الكيبورد والاستفادة بوظيفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون بعض المستخدمين على دراية بالمهام المخفية في أزرار F الموجودة في الكيبورد، ولكن إذا لم تكن كذلك، فإليك ملخص سريع لما يمكن أن تفعله مفاتيح الوظائف، فتعمل مفاتيح F هذه، المصطفة في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح، من واحد إلى 12، ويمكن أن توفر اختصارات سريعة لك، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





F1: المساعدةيمكن أن يؤدي الضغط على المفتاح F1 إلى فتح نافذة نظام تعليمات عند البحث في الويب، ويمكن لـ Google تقديم المشورة بشأن العديد من الموضوعات بما في ذلك حذف سجل الإنترنت الخاص بك أو إنشاء ملف تعريف شخصي أو إدارة حساب.





F2: إعادة التسميةيمكن أن يسمح F2 بإعادة تسمية المستندات بسرعة عند البحث في الملفات والمجلدات، ما عليك سوى زيارة قائمة الكمبيوتر الشخصي، والضغط فوق أحد المجلدات والضغط على F2 لإعادة تسميته.





F3: البحثإذا أردت العثور على مصطلح رئيسي معين وسط صفحات Microsoft Word، يمكن أن يؤدي الضغط على F3 إلى فتح شريط بحث لتحقيق ذلك فقط، مما يوفر نفس التأثير مثل الضغط على زر Ctrl والحرف F معًا.





F4: إغلاقيمكن إغلاق أي نافذة قمت بفتحها، سواء كان متصفح إنترنت أو برنامج Microsoft، بدون استخدام الماوس، كل ما عليك فعله هو الضغط على F4 ومفتاح Alt في نفس الوقت ويجب أن تغلق النافذة على الفور.





F5: تحديثهل تحتاج إلى تحديث صفحة الويب بسرعة؟ فقط اضغط على F5 ويمكن أن يحدث هذا في غضون ثوانٍ فقط، وقد تكون الأداة مفيدة عندما يبدو أن أحد المواقع قد تعطل.





F6 و F10: أداة تحريك المؤشر والتحديديمكن استخدام F6 لتحريك المؤشر بين الموضوعات المختلفة في النافذة، وعند الضغط عليه لأول مرة، قد يحدد المؤشر شريط البحث أعلى متصفح الإنترنت، واضغط عليه مرة أخرى، سترى المؤشر ينتقل إلى شيء آخر، سواء كان علامة تبويب أو خيارًا في شريط المفضلة.

ويمكن أيضًا استخدام F6 جنبًا إلى جنب مع Ctrl و Shift للتبديل بين المستندات في Microsoft Word، وبالمثل، يمكن لـ F10 تمييز عدد من الخيارات في مستند Microsoft عند الضغط عليه.

ستتم تسمية هذه الخيارات بأحرف الأبجدية، والتي يمكن الضغط عليها بعد ذلك على لوحة المفاتيح لتحديد الخيار المرتبط.



F7 و F8 و F9: مستوى الصوت F7 و F8 و F9: مستوى الصوت يمكن لجميع هذه المفاتيح الثلاثة تغيير مستوى الصوت عند مشاهدة شيء ما في Windows Media Player، بينما يمكن خفض مستويات الصوت بضغطة زر F8، يمكن أيضًا كتم صوتها تمامًا بالضغط على F7، ويمكن أن يؤدي الضغط على F9 إلى رفع مستوى الصوت قليلاً أثناء استخدام البرنامج.

على الرغم من ذلك، تحتوي بعض هذه الأزرار على وظائف فريدة أخرى قد تكون مفيدة.

يمكن استخدام الضغط على Alt و F7 في نفس الوقت للتحقق من التدقيق الإملائي والنحوي أثناء استخدام Microsoft Word.

يمكن أيضًا الضغط على F7 لفتح قاموس المرادفات في Word أيضًا عند الضغط عليه بالتزامن مع Shift.

كما يمكن استخدام المفتاح F9 لتحديث الصفحة أيضًا مثل F5، ولكنه يُستخدم بشكل أساسي لبرنامج Microsoft Word.





F11: وضع ملء الشاشةيمكن لمستخدمي الكمبيوتر الدخول والخروج من وضع ملء الشاشة لـ Google والمتصفحات الأخرى عند الضغط على F11، هذه أداة بسيطة يمكن أن تكون مفيدة عندما تبحث عن تكبير حجم مقطع يتم مشاهدته في صفحة ويب.





F12: حفظ باسميمكن استخدام هذه الأداة لفتح مربع Save As عند استخدام Microsoft، مما يسمح للمستخدمين بتخزين أحدث إصدار من الملف الجاري إنشاؤه.