شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي Bing AI لتطبيق لوحة المفاتيح SwiftKey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Microsoft في دمج إمكانات Bing AI في تطبيق لوحة المفاتيح الشهير SwiftKey وتتضمن أداة الطرف الثالث بالفعل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي ، مثل التعلم من أنماط كتابة المستخدمين لتقديم اقتراحات، وبمجرد أن يضغط المستخدم على زر Bing ، الموجود فى أعلى الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح ، فإنه يوفر ثلاثة خيارات: البحث والنغمة والدردشة وفقا لتقرير engadget.

ولنفترض أنك تريد معرفة أزواج الحلوى الأفضل مع اللازانيا ، ما عليك سوى كتابة ذلك في شريط البحث أثناء التحدث، وستقترح الدردشة الردود التي تشعر أنها تتماشى مع الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني التي تستجيب لها. ومع ذلك ، ويمكن أن يساعد Tone في جعل الأمور أكثر رسمية إذا كنت ترد على بريد إلكتروني خاص بالعمل وتحتاج إلى يد تجعل الأمور تبدو أكثر احترافية.

كما يمكن لمستخدمي iOS و Android تعيين SwiftKey كلوحة مفاتيحهم الافتراضية عبر التطبيقات ، مثل الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني. في الأساس ، إذا كان التطبيق يسمح بلوحة مفاتيح من طرف ثالث ، يمكنك استخدام SwiftKey عليه. بصرف النظر عن تقنية الذكاء الاصطناعي ، تشتمل ميزات SwiftKey الأخرى على تصحيح الأخطاء الإملائية وتوفير المهام وشريط أدوات مخصص، و يوجد زر Bing على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح وأيضًا يتم اقتراحه تلقائيًا عبر الجزء العلوي عندما يكتب الشخص.

ويمكن لـ SwiftKey أيضًا الوصول إلى ما يصل إلى خمس لغات مختارة ، وفي نفس الإصدار ، كشفت Microsoft عن تحديثات لخدمات الترجمة الخاصة بها في تطبيق Bing. سيشاهد المستخدمون الذين يترجمون الكلمات والعبارات من الإنجليزية إلى الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية النسختين المذكر والمؤنث ، مقابل افتراضات روبوت المحادثة.

ويتبع تضمين Bing في SwiftKey ريادة برامج Microsoft الأخرى مثل Skype و Microsoft Start و يتيح Skype للمستخدمين إرسال رسائل مباشرة باستخدام Bing في محادثة جماعية أو فردية ، بينما يوفر Microsoft Start إمكانية الوصول إلى Bing عبر التطبيق.