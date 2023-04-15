شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى يضيف أخيرًا دعم iOS 16 لأدوات الشاشة الرئيسية وشاشة القفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم الإصدار الجديد من Spotify الآن أدوات iOS 16 ، لذا يمكنك الحصول على طريقة سريعة للوصول إلى الموسيقى الخاصة بك من شاشة قفل جهاز iPhone أو iPad أو عرض صورة الألبوم للموسيقى التى تم تشغيلها مؤخرًا مباشرة على شاشتك الرئيسية، وقبل التحديث الجديد للإصدار 8.8.26 ، كان دعم Spotify لتكامل نظام iOS غير موجود باستثناء الدعم الأساسى لأشياء مثل Now Playing حتى يتمكن مستمعو iPhone من الوصول السريع إلى عناصر التحكم فى الموسيقى.

وتأخرت Spotify قليلاً فى اللعبة لدعم أدوات iOS في الشاشة الرئيسية وشاشات القفل، ولقد ذكرنا شاشة قفل iOS 16 القابلة للتخصيص باعتبارها واحدة من أعظم نجاحات Apple في العام الماضى ، وتطبيقات الموسيقى المنافسة مثل Tidal تدعم بالفعل أدوات iOS ، بما فى ذلك التطبيقات الكبيرة والصغيرة التى يمكنها عرض "اكتشافك اليومى، وفقا لتقرير theverge.

وكان لـ Spotify علاقة متقطعة مع Apple ؛ اتهمت شركة Apple بالسلوك المناهض للمنافسة وفازت بقضية مكافحة الاحتكار فى أوروبا بشأن رسوم الدفع داخل التطبيق من Apple. لكن Spotify أحيانًا يلعب الكرة مع Apple ، مع دعم CarPlay وتطبيق Apple Watch حتى يتمكن الأشخاص من الاستماع إلى الموسيقى في صالة الألعاب الرياضية بدون أجهزة iPhone الخاصة بهم.