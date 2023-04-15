شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم الماوس؟.. طريقة ضغطك تحدد مستويات التوتر لديك.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون من ETH زيورخ الألمانية أن الأشخاص الذين يعانون من الضغط خلال العمل، يتعاملون بضغطات مبالغ فيها للماوس، حيث قال العلماء إن هذا لأن مستويات التوتر المرتفعة تؤثر سلبًا على مهاراتنا الحركية وقدرة الدماغ على معالجة المعلومات، مما يجعلنا في النهاية نحرك الماوس بشكل عصبي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص المجهدين يضغطون على لوحة المفاتيح، ويتوقفون كثيرًا ويرتكبون المزيد من أخطاء الكتابة، في حين أن الأفراد المسترخين يأخذون فترات توقف أقل ولكن أطول، مما يؤدي إلى أخطاء أقل.

قالت باحثة الدراسة الرئيسية مارا نجلين، عالمة الرياضيات في ETH زيورخ في بيان: "الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يحركون مؤشر الماوس بشكل متكرر وأقل دقة ويقطعون مسافات أطول على الشاشة"، مضيفة، "الأشخاص المرتاحون يسلكون طرقًا أقصر وأكثر مباشرة للوصول إلى وجهتهم ويستغرقون وقتًا أطول في القيام بذلك."

عمل الباحثون مع 90 مشاركًا قاموا بمهام مكتبية أثناء ارتداء جهاز مراقبة القلب، وعمل بعض المشاركين دون انقطاع، بينما شارك آخرون في مقابلات العمل وتعرضوا للمقاطعة مرارًا وتكرارًا برسائل الدردشة.

وسجل الفريق سلوكيات الماوس ولوحة المفاتيح لكل شخص، حيث قالت نجلين: "لقد فوجئنا بأن الكتابة وسلوك الماوس كانا مؤشرًا أفضل على شعور الأشخاص المجهدين من معدل ضربات القلب".