شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطلق ميزة Subscriptions.. كل ما تحتاج معرفته عن أحدث مميزات تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق إيلون ماسك ميزة Subscriptions لمستخدمي تويتر، والتي كانت تعرف في السابق بميزة "Super Follows" ، والتي ستتيح للمستخدمين تحقيق الدخل من محتواهم، بما في ذلك التغريدات ومقاطع الفيديو والنشرات الإخبارية والمزيد بالإضافة إلى الوصول إلى المساحات المخصصة للمشتركين فقط وشارات المشترك الخاصة على تويتر.

وغرد ماسك "تقدم بطلب لتقديم اشتراكات لمتابعيك في أي مادة ، من نص طويل إلى مقاطع فيديو طويلة! ما عليك سوى النقر على" تحقيق الدخل "في الإعدادات".





ما هي Subscriptionsستساعد Subscriptions الأشخاص في كسب دخل شهري من المحتوى الذي ينشئونه على تويتر، وقالت شركة التواصل الاجتماعي أيضًا إن منشئي المحتوى قد يتقاضون رواتبهم مقابل حصة من الإيرادات التي يجنيها تويتر من Subscriptions "تقدم لمتابعيك الأكثر تفاعلًا مستوى إضافيًا من الوصول والمحتوى الإضافي".





توفر SubscriptionsSubscriptions متاحة حاليًا للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يستوفون متطلبات الأهلية، ويمكنهم التقدم للمشاركة في برنامج Subscriptions، كذلك فإن الخدمة متاحة عالميًا على تويتر لأجهزة iPhone و Android ، وكذلك على تويتر في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، وأيضًا ، التفاعل مع محتوى Subscriptions متاح فقط من جهاز iPhone أو Android.





ماذا يعني ذلك للمستخدمينإذا قمت بالاشتراك في Subscriptions لشخص ما ، فستتمكن من الوصول إلى التغريدات الحصرية والمحتوى الإضافي مثل الرسائل الإخبارية ومقاطع الفيديو الطويلة والتفاعلات المباشرة معك، سيحصل المشتركون أيضًا على شارة بجوار أسمائهم.





ما هي الميزات المتوفرة في Subscriptionsستسمح Subscriptions للمستخدمين بالوصول إلى التغريدات الحصرية وشارات المشتركين التي سيتم وضعها بجوار أسمائهم ، وسيتضمن تويتر النشرات الإخبارية وميزات تويتر الأخرى كمحتوى إضافي محتمل، ويمكن لمنشئي الاشتراك أيضًا مشاركة رابط مخصص لصفحة الاشتراك الخاصة بهم ويمكنهم استضافة محادثات مباشرة للمشتركين فقط عند بدء مساحة وتحديد "يمكن للمشتركين فقط الانضمام".





ما هي معايير الأهليةوفقًا لتويتر ، لكي تكون مؤهلاً للاشتراكات ، يجب على المستخدم تلبية الحد الأدنى من المتطلبات، يجب أن يكون منشئ Subscriptions 18 عامًا أو أكثر ، وأن يكون لديه ما لا يقل عن 10000 متابع ، وقام بالتغريد 25 مرة على الأقل في الثلاثين يومًا الماضية.

علاوة على ذلك، يجب على المشاركين في Subscriptions المقبولة الحفاظ على 25 تغريدة على الأقل كل 30 يومًا، على حد قول تويتر.





من الذي يحدد سعر Subscriptions؟يتمكن منشئو المحتوى من تحديد سعر Subscriptions من إحدى نقاط السعر الثلاث التي يوفرها تويتر: 2.99 دولارًا أمريكيًا أو 4.99 دولارًا أمريكيًا أو 9.99 دولارًا أمريكيًا، وتحدد نقطة السعر التي يختارها منشئ الاشتراك أثناء الإعداد السعر الذي تفرضه تويتر على عرض الاشتراك الخاص به.