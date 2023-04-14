شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل شات يحصل على مظهر جديد لمطابقة المستندات وجداول البيانات و Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل Google Chat على مظهر جديد يتوافق مع الواجهات المعاد تصميمها لـ Google Drive والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية و Gmail مثل عمليات التحسين التي تم طرحها على تطبيقات Workspace الأخرى ، ويعتمد هذا التطبيق أيضًا على نظام Material Design 3 من Google، وفقا لتقرير theverge.

وستلاحظ بعض التعديلات الصغيرة على الواجهة بأكملها ، بما في ذلك الأزرار المستديرة (وشريط البحث المستدير) ، إلى جانب بعض اللمسات الزرقاء طوال الوقت.

وكانت هناك أيضًا بعض التغييرات الطفيفة على عرض الرسالة الرئيسية ، وإعداد التأليف ، وزر موضوع جديد ، ولوحة سلسلة الرسائل ضمن الرسائل والمسافات المباشرة.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت Google أيضًا عن ميزة دردشة جديدة تتيح لمديرى الفضاء إنشاء قنوات للإعلان فقط ، مثل ما يمكنك القيام به في Slack ،و يبدو أن هذه طريقة سهلة لإبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة، لأن وجود مساحة مخصصة للإعلانات يعنى أنك لن تضطر إلى البحث فى مجموعة من المحادثات فقط للعثور على تحديث مهم.

ومع ذلك، لا يجلب تحديث التصميم أى تغييرات غير متوقعة ، ولكن عندما تلاحظ أن دردشة Google تبدو مختلفة قليلاً مع بدء إعادة التصميم فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ستعرف على الأقل السبب.