شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يزيد حد التغريدات لـ 10 آلاف حرف لمشتركى "بلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تويتر عن زيادة حد الأحرف المسموح به في التغريدة الواحدة لمستخدمي خدمة الإشتراك المدفوعة Twitter Blue إلى 10 آلاف حرف، وكانت المنصة قد طرحت خدمة "بلو" في ديسمبر الماضى، وبحلول فبراير زادت المنصة عدد الأحرف المسموح به من 280 إلى 4000 حرف للتغريدة، لتقوم الآن بهذه الزيادة الجديدة.



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وأكد تويتر أن الحد الأقصى لعدد الأحرف في تغريدة لمستخدمي Twitter Blue هو 10000 حرف الآن.

وأضافت الشركة أيضًا، أن المستخدمين سيكونون قادرين أيضًا على تخصيص نمط الاختبار باستخدام التنسيق الغامق والمائل.

وجاء في تغريدة تويتر: "نحن نجرى تحسينات على تجربة الكتابة والقراءة على Twitter! بدءًا من اليوم، يدعم Twitter الآن التغريدات التي يصل طولها إلى 10000 حرف، بتنسيق نص عريض ومائل، اشترك في Twitter Blue للوصول إلى هذه الميزات الجديدة، وتطبيق لتمكين ... "

ومن خلال الاشتراك في خدمة Twitter ، يمكن للمستخدمين الحصول على علامة التوثيق "تم التحقق" الزرقاء المرغوبة بجوار أسمائهم، ومع ذلك ، لتلقي هذا التحقق ، يجب على المستخدمين أولاً التحقق من رقم هاتفهم والخضوع لعملية التحقق.

وبمجرد الموافقة ، سيتم منح المستخدمين المعتمدين الذين دفعوا مقابل الاشتراك الأزرق الأولوية لتغريداتهم وردودهم على تويتر وعرضها أعلى خلاصات متابعيهم، بالإضافة إلى ذلك ، سيشهد المشتركون الأزرقون انخفاضًا بنسبة 50 ٪ في الإعلانات على خلاصة Twitter الخاصة بهم.

ميزة أخرى للاشتراك هي القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول تصل مدتها إلى ساعة واحدة، وأخيرًا ، سيكون لدى المستخدمين خيار تعديل تغريداتهم أو التراجع عنها حتى 5 مرات في إطار زمني مدته 30 دقيقة، الخدمة متوفرة في أكثر من 20 دولة.