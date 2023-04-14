شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تلجأ لاستخدام الكوبالت المعاد تدويره فقط في البطاريات بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة آبل إنها لن تستخدم سوى الكوبالت المعاد تدويره في البطاريات بحلول عام 2025 كجزء من جهودها لجعل جميع منتجاتها محايدة للكربون بحلول نهاية العقد، وقالت الشركة إن المغناطيسات في أجهزة Apple ستستخدم عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها ، وستستخدم لوحات الدوائر المطبوعة المصممة داخليًا لحام القصدير المعاد تدويره والطلاء بالذهب.

وتسعى Apple إلى أن تصبح محايدة للكربون من خلال سلسلة التوريد بأكملها ودورة حياة كل منتج بحلول عام 2030، ويوم الثلاثاء ، ضاعفت أيضًا التزامها المالي لصندوق أنشأته قبل عامين للاستثمار في مشاريع تزيل الكربون من الغلاف الجوي .

في الماضي ، اتُهمت العديد من شركات التكنولوجيا بالتواطؤ في وفاة أطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية أجبروا على استخراج الكوبالت، وهي مادة مهمة في البطاريات المستخدمة في معظم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ويتم إنتاج معظم الكوبالت كمنتج ثانوي لتعدين النحاس أو النيكل ، لكن عمال المناجم الحرفيين في جنوب الكونغو يستغلون الرواسب بالقرب من السطح الغنية بالكوبالت.

وقالت شركة آبل إن ربع الكوبالت المستخدم في منتجات آبل جاء من مواد معاد تدويرها في عام 2022 ، ارتفاعًا من 13٪ في العام السابق، وهي الآن مصدر أكثر من ثلثي الألومنيوم بالكامل ، وما يقرب من ثلاثة أرباع جميع العناصر الأرضية النادرة ، وأكثر من 95٪ من جميع التنغستن في منتجاتها من المواد المعاد تدويرها.