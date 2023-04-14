شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ويندوز 11" يتخلى عن ميزة عمرها 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخلى نظام "ويندوز" من مايكروسوفت عن ميزة كلاسيكية للوحات مفاتيح الكمبيوتر الشخصى تعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمن.

ويأخذ زر Print Screen على لوحات مفاتيح الكمبيوتر، لقطة شاشة وينسخها تلقائيا حتى يتمكن المستخدمون من لصقها في تطبيق آخر، مثل الرسام.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، التحديث القادم لنظام التشغيل "ويندوز 11"، المسمى KB5025310، سيغير هذا حتى يفتح زر Print Screen أداة القطع (Snipping Tool) من مايكروسوفت بدلا من ذلك.

ويأتي التحديث الجديد المثير للجدل بعد عامين تقريبا من إطلاق "ويندوز 11" في الأصل - على الرغم من أنه لحسن الحظ يمكن إصلاحه.

وأوضحت مايكروسوفت ذلك في منشور مدونة إلى جانب ميزات جديدة أخرى من المقرر طرحها لأعضاء برنامج Insider الخاص بها، والذي يسمح بالاختبار قبل الطرح العام.

ولكن هذا يعني أن زر Print Screen لن ينسخ لقطات الشاشة تلقائيا بعد الآن - ما يؤدي إلى عقبات إضافية تستغرق وقتا طويلا لمستخدمي "ويندوز".

وبدلا من ذلك، سيتعين عليهم التقاط لقطة شاشة يدويا في أداة القطع قبل نسخها ولصقها.

ويسمح "ويندوز 11" بالفعل لمستخدمي الكمبيوتر بفتح أداة Snipping Tool عن طريق الضغط على مفتاح Print Screen، لكن تحديث KB5025310 الجديد يعين هذا على أنه افتراضي.

ولاستعادة الوظائف التقليدية لمفتاح Print Screen، عليك التوجه إلى الإعدادات على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام "ويندوز 11"، متبوعا بإمكانية الوصول ولوحة المفاتيح.

وبعد ذلك، يكون لديك خيار التبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل "استخدام مفتاح Print Screen لفتح أداة القطع".

ويقول "ويندوز": "إذا قمت بتعديل هذا الإعداد بنفسك مسبقا، فسيتم الاحتفاظ بتفضيلاتك".

وتلقت أخبار التغيير، التي أوردتها The Verge لأول مرة، استقبالا مختلطا على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقال أحد مستخدمي "تويتر": "لا أحب هذا على الإطلاق. قد تكون هناك أشياء على الشاشة إما تختفي أو تتعطل بمجرد فتح تطبيق آخر (في هذه الحالة أداة القص)".

وقال مستخدم آخر: "لماذا لا تفعل لقطة شاشة وتفتحها على أداة القصاصة للتحرير تلقائيا؟". ومع ذلك، وصفه مستخدم آخر بأنه "تحسين كبير في جودة الحياة".

وغالبا ما يتم تسمية Print Screen - التي بدأت تظهر على لوحات مفاتيح الكمبيوتر الشخصي في الثمانينيات - باختصار لتلائم المفتاح، مثل PrtSc أو PrtScn.

وقد يتطلب الأمر من المستخدمين الضغط باستمرار على مفتاح Alt أولا، إذا كان يشارك المفتاح مع وظيفة أخرى.

وعندما تمت إضافته لأول مرة إلى لوحات المفاتيح، التقطت Print Screen في الأصل النص الذي ظهر على الشاشة ونقله إلى منفذ طابعة الكمبيوتر.

لكن الاستخدام الأكثر حداثة في العشرين عاما الماضية أخذ لقطة فورية لشاشة المستخدم بالكامل.

وتتمثل إحدى المشكلات المحتملة في الوظيفة الحالية لزر Print Screen في التقاط لقطة شاشة دون أي إقرار بأنها فعلت ذلك - ما قد يتسبب في حدوث ارتباك.

ولكن من الممكن أن ترغب مايكروسوفت في توجيه المستخدمين إلى أداة القطع الجديدة والمحسّنة الخاصة بها، والتي أعيد تصميمها ضمن نظام التشغيل "ويندوز 11".

وتم الكشف عن "ويندوز 11" وسط ضجة كبيرة في يونيو 2021 وأصبح متاحا بشكل عام بعد أربعة أشهر في أكتوبر.