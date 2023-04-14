شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا أرسلت أبل فى بريد إلكترونى إلى الموظفين الساعة 7 صباحًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت شركة أبل Apple استطلاعًا لموظفي الشركة في الساعة 7 صباحًا، تسأل عن آرائهم حول العمل الهجين بعد تهديدهم بتأديب أي شخص لا يأتي إلى المكتب على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، ركزت معظم الأسئلة على ما كان يعمل بشكل جيد في أيام العمل عن بُعد، وما الذي كان يعمل جيدًا في أيام العمل في المكتب، وتنوعات ذلك.

بينما ركز "استطلاع موظفي Apple" بشكل أساسي على العمل الهجين، سأل الموظفين أيضًا عن ثقافة الشركة، وأمام الموظفين حتى 28 أبريل للرد على الاستطلاع ، والذي من المفترض أن يستغرق حوالي 10 إلى 15 دقيقة لإكماله، وفقًا لنسخة من البريد الإلكتروني.

وطلبت Apple في الصيف الماضي من جميع موظفي الشركة العمل من المكتب في ثلاثة أيام محددة اعتبارًا من 5 سبتمبر، بما في ذلك الثلاثاء والخميس ويوم عادي آخر يختاره قادة الفريق.

جدير بالذكر أن مجموعة من الموظفين رفضت، تُدعى "Apple Together" ، تلك الخطط وشاركت عريضة على Twitter، بحجة أن الموظفين أثبتوا أنهم يستطيعون القيام "بعمل استثنائي" عن بُعد، وفي مارس 2022، أرسل الرئيس التنفيذي تيم كوك مذكرة لإبلاغ الموظفين بأن الشركة ستبدأ بالتدريج في خطط عملها الهجينة.