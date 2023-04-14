شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لجلب ChatGPT إلى سطح مكتب ويندوز عبر PowerToys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبلغ Windows Latest الآن أن الشركة تخطط لتسهيل وصول المستخدمين إلى ChatGPT على نظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11.

تقدم مايكروسوفت "شات جي بي تي" إلى نظامي التشغيل ويندوز 10 و ويندوز 11

وفقًا للتقرير ، تقوم مايكروسوفت بدمج ChatGPT في ويندوز عبر PowerToys.

بالنسبة لأولئك غير المدركين ، فإن PowerToys هي أداة مفتوحة المصدر من مايكروسوفت تتيح للمطورين تجربة أفكارهم الجديدة وتقديم خدمات وإمكانيات مختلفة إلى العديد من الأنظمة الأساسية بما في ذلك ويندوز بالتعاون مع مايكروسوفت.

تحصل PowerToys على أداة جديدة تسمى ChatGPT وكما يوحي الاسم فهي توفر إمكانات Ai لأجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows 10 و Windows 11.

مطور مستقل يُدعى Simone Franco ، مسؤول أيضًا عن تطوير WSATools الذي يسمح لمستخدمي ويندوز 11 بتحميل تطبيقات أندرويد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم دون المرور بالرموز المعقدة ، يقوم بتطوير تكامل ChatGPT على ويندوز.

وفقًا لمدونة المدونة ، ذكر المطور أن أداة PowerToys ستسمح للمستخدمين بالمحادثة من خلال PowerToys Run على Windows.

وذكر كذلك أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من ذلك لطرح الأسئلة وتلقي الردود كما نفعل على موقع ChatGPT.

في الأساس ، يبدو أن الفكرة تجلب ميزة الدردشة في ChatGPT مباشرة على سطح مكتب ويندوز.

هذا يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى زيارة صفحة ويب ChatGPT للتفاعل معها.

من المهم ملاحظة أن المطور الفردي لم يوضح متى يمكننا توقع طرح الميزة. نتوقع أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل الطرح الرسمي.

كيف سيعمل تكامل PowerToys ChatGPT على ويندوز

تقدم مايكروسوفت حاليًا تكامل بينج في شريط مهام ويندوز 11 الذي يسمح للمستخدمين بإجراء بحث أو طرح استعلام مباشرة.

ومع ذلك فهو مجرد اختصار ويب يعيد التوجيه إلى صفحة دردشة بينج.

من المتوقع أن يوفر تكامل PowerToys تكاملًا أعمق في نظام التشغيل.