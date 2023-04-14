شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أزرار "Pause -Scroll Lock- Menu" على الكيبورد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما قد تكون مفاتيح الأحرف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم مألوفة لمعظم مستخدمي لوحة مفاتيح QWERTY، إلا أن هناك العديد من الأزرار التي لا يتم استخدامها، وغالبًا ما يكون العديد من هذه العناصر عديم الفائدة عند أداء المهام اليومية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتم استخدامها في اختصارات مخفية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نرصد أبرز هذه المفاتيح:

زر Scroll Lockيوجد بالقرب من الجانب الأيمن العلوي من لوحة المفاتيح، وغالبًا ما يتم تجاهل وظيفة Scroll Lock، وعند الضغط عليه، من المحتمل ألا ترى أي تأثير مرئي على شاشتك نتيجة لذلك.

هل يمكن أن يكون هذا مفيدا؟

يمكن استخدام الزر لتغيير سلوك بعض وظائف البرنامج، مثل قدرات التمرير، فعند استخدام Excel، يمكن نقل مفاتيح الأسهم للتمرير لأعلى أو لأسفل خلية واحدة في كل مرة عند تعطيل Scroll Lock.

ولكن عند تشغيلها، يمكن استخدام مفاتيح الأسهم للتمرير عبر منطقة ورقة العمل بسرعة أكبر، نقل صف واحد لأعلى / لأسفل أو عمود واحد لليسار / لليمين في المرة الواحدة.

قد لا يكون مفتاح Scroll Lock مفيدًا ما لم يتم استخدام Excel بانتظام.





زر Pauseيوجد في الصف العلوي من لوحة المفاتيح، نادرًا ما يتم استخدام هذا الزر على الإطلاق، وفقًا لمايكروسوفت، وتمامًا مثل Scroll Lock، لن يكون له عادةً أي تأثير عند الضغط عليه أثناء تصفح الإنترنت أو الكتابة على Word.

هل يمكن أن يكون هذا مفيدا؟

نادرًا ما يمكن للمفتاح Pause [Break] إيقاف برنامج قيد التشغيل مؤقتًا، وجنبًا إلى جنب مع Ctrl، يمكنه أيضًا إيقاف تشغيل البرامج تمامًا، سواء كانت ألعابًا أو أوامر معينة، ومع ذلك، تدعي مايكروسوفت أنها تستخدم بشكل أساسي في البرامج القديمة.





زر Menu

يمكن العثور على هذا المفتاح بجانب Ctrl بالقرب من الجانب الأيمن السفلي من لوحة المفاتيح، وعادة ما يكون رمز هذا المفتاح عبارة عن صفحة صغيرة أو بضعة أسطر تبدو وكأنها نص.

كما أنه عند الضغط عليه، يكون له نفس تأثير الضغط بزر الماوس الأيمن، مما يؤدي إلى فتح قائمة سياق للتطبيق الحالي قيد الاستخدام.

على الرغم من أن هذا المفتاح غالبًا ما يتم نسيانه، إلا أنه قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يجدون الضغط على لوحة الماوس للاب توب أمرًا صعبًا بعض الشيء.

يمكن لمستخدمي الكمبيوتر تفادي اللوحة تمامًا باستخدام هذه الأداة، حيث يمكن أيضًا استخدام مفاتيح الأسهم للتمرير عبر كل خيار قائمة، ويمكن بعد ذلك الضغط على زر Enter لتحديد الخيار الذي تم اختياره.