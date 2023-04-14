شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة حماية البيانات الإيطالية تمنح OpenAI فرصة لتجنب التعرض للحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية ("Garante") نهاية شهر مارس أن برنامج ChatGPT الجديد من OpenAI سيتم حظره قريبًا من الاستخدام داخل الدولة الأوروبية بسبب مخاوف من أن تدريب ChatGPT ووظيفته ينتهكان اللائحة العامة لحماية البيانات فى الاتحاد الأوروبي .

ونشرت Garante قائمة بالخطوات الضرورية التي سيتعين على OpenAI اتخاذها بحلول نهاية أبريل إذا كانت إيطاليا سترفع قيودها المؤقتة على معالجة بيانات المستخدم الخاصة بها، وفقا لتقرير engadget.

وأعلنت Garante: "سيتعين على OpenAI صياغة وإتاحة إشعار معلومات على موقعها الالكترونى يصف الترتيبات والمنطق الخاص بمعالجة البيانات المطلوبة لتشغيل ChatGPT بالإضافة إلى الحقوق الممنوحة لموضوعات البيانات".

بالإضافة إلى ذلك ، يجب إظهار الإشعار المذكور للمستخدمين الإيطاليين وسيتعين عليهم الإعلان عن تجاوز سنهم 18 عامًا قبل إكمال تسجيلاتهم. علاوة على ذلك ، ستتم مطالبة الشركة بعمر بوابة الموقع لتصفية المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بحلول نهاية سبتمبر

وتطالب Garante أيضًا بأن تسن الشركة "أدوات يسهل الوصول إليها للسماح لغير المستخدمين بممارسة حقهم في الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية، ويجب منح نفس الحق للمستخدمين إذا تم اختيار المصلحة المشروعة كأساس قانوني لمعالجة بياناتهم."

وأخيرًا ، يجب أن تدير شركة OpenAI بحلول الحادي والثلاثين من مايو "عبر الراديو والتلفزيون والصحف والإنترنت" حملة إعلانية لإعلام الجمهور بأساليب جمع البيانات وكيف سيتم استخدام المعلومات الشخصية للإيطاليين لتدريب خوارزميات الشركة. إجمالاً ، أمام OpenAI 18 يومًا فقط للحصول على كل البط التنظيمي على التوالي قبل أن تنفذ الجهة التنظيمية عقوبات إضافية.