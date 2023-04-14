شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أركنساس تمرر قانون يطالب وسائل التواصل الاجتماعى بالتحقق من سن مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أركنساس الولاية الثانية فى الولايات المتحدة التي تمرر قانونًا يطالب منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار مستخدميها، ووقعت الحاكمة سارة هاكابي ساندرز على "قانون أمان وسائل التواصل الاجتماعي" ليصبح قانونًا، والذي يتطلب من الشركات التحقق من أعمار المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والحصول على موافقة الوالدين قبل إنشاء حسابات جديدة للقصر، وفقا لتقرير engadget.

وأقرت ولاية يوتا مؤخرًا إجراءات مماثلة، والتي تفرض أيضًا قواعد صارمة على كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع حسابات المستخدمين الأصغر سنًا، بما في ذلك مطلب التحقق من العمر، والقوانين جزء من حركة متنامية لفرض إجراءات التحقق من العمر وغيرها من القيود القائمة على العمر لشركات التواصل الاجتماعي، وثلاث ولايات أخرى على الأقل تدرس حاليًا تشريعات مماثلة.

والقوانين هي أيضا مثيرة للجدل بينما دعا المشرعون لسنوات لمزيد من الحماية للمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، وجادلت بعض مجموعات سلامة الأطفال بأن تشريع الخصوصية الشامل سيكون وسيلة أكثر فعالية لحماية الأطفال.

وبموجب قانون أركنساس، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، ويتعين على الشركات التحقق من أعمار مستخدميها من خلال بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة مثل رخصة القيادة أو "أي طريقة معقولة تجاريًا للتحقق من العمر"، لكن لدى CNN ملحوظات، ليس من الواضح تمامًا الشركات التي ستُجبر على الامتثال للقانون، ويتضمن التشريع عددًا من الاستثناءات التي يبدو أنها تبرر بعض المنصات البارزة.

وعلى سبيل المثال، تنص على أن المنصات التي تركز على "الشبكات المهنية" و"التطوير الوظيفي" معفاة، والتي يبدو أنها إشارة مباشرة إلى LinkedIn.

كما أن لديها استثناءات للشركات التي تركز على الألعاب، وكذلك الشركات التي تسمح "للمستخدم بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة للرقص، أو المبالغ الصوتية، أو غيرها من أعمال الترفيه التي لا يكون الغرض الأساسي فيها تعليميًا أو إعلاميًا"، والتي يمكن أن يتم تفسيره على أنه استبعاد TikTok.