تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر هاتف OnePlus Nord 3 وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Yogesh Brar” عن تفاصيل مواصفات وسعر هاتف OnePlus Nord 3، وموعد الإعلان المرتقب عن هذا الإصدار.

تقدم وان بلس هاتف OnePlus Nord 3 قريباً للأسواق بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1240 في 2772 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 9000، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ويأتي مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، وتحاكي هذه المواصفات هاتف OnePlus Ace 2V، لذا تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق لأسواق جديدة بعلامة OnePlus Nord 3 التجارية.

أيضاً من المتوقع أن يتراوح سعر هاتف بين 366 دولار إلى 488 دولار تقريباً، على أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال شهر يونيو.

المصدر

اعلان





