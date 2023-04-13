تكنولوجيا: شاومي تؤكد على مواصفات الكاميرة في هاتف Xiaomi 13 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على مواصفات الكاميرة الرئيسية في هاتف Xiaomi 13 Ultra المرتقب.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra في حدث يعقد في 18 من شهر أبريل الجاري، ولقد إستعرضت شاومي من خلال إعلان تشويقي جديد تفاصيل إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.

ويضم الهاتف مستشعر Sony IMX989 رئيسي بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل، كما أوضح الملصق الإعلاني الذي نشر على منصة Weibo أن الهاتف يضم ثلاثة مستشعرات Sony IMX858 بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يؤكد الإعلان التشويقي على أن الكاميرة في هذا الإصدار تدعم تشويش أقل مع آداء أفضل في لقطات HDR.

ولقد قدم هذا المستشعر في هاتف Honor Magic5 Pro مع عدسات telephoto ودعم تكبير بصري حتى 5 مرات، بينما يأتي مستشعر IMX858 في هاتف 13 Ultra بزوايا عرض فائقة الإتساع مع تركيزPDAF، كما يأتي مع عدسات telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات، وعدسات telephoto لتكبير بصري حتى 5 مرات.

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