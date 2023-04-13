شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يستدعى لجنة التجارة الفيدرالية لمعرفة وثائق تحقيق الخصوصية فى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت اللجنة القضائية بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء لجنة التجارة الفيدرالية للحصول على وثائق تتعلق بتحقيق الخصوصية المستمر في تويتر إيلون ماسك، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة.

وأذن النائب جيم جوردان (R-OH)، رئيس اللجنة، بأمر الاستدعاء المرسل إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، متهمًا الوكالة برفض الامتثال لعدد قليل من الطلبات الأخرى التي قدمتها اللجنة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتطلب الطلب من FTC تسليم جميع الاتصالات الداخلية المتعلقة بشراء Musk في أكتوبر 2022 لتويتر.

وفي رسالته إلى خان، اتهم جوردان لجنة التجارة الفيدرالية بتقديم "مطالب غير مناسبة ومرهقة" من تويتر ماسك، ووصف ردود الوكالة على طلبات المعلومات السابقة بأنها "غير كافية على الإطلاق".

وبعد فترة وجيزة من شراء ماسك موقع تويتر العام الماضي، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها تراقب قدرات النظام الأساسي لحماية أمن معلومات المستخدمين.

وفي تقرير حديث، وجدت اللجنة الأردنية أن لجنة التجارة الفيدرالية قد أرسلت ما لا يقل عن اثني عشر خطاب طلب إلى الشركة منذ أن تولى ماسك مقاليد الأمور.

وتحترم لجنة التجارة الفيدرالية الدور الهام للرقابة في الكونجرس ولقد قدمنا ​​عدة عروض لإطلاع طاقم الرئيس جوردان على تحقيقنا في تويتر، وقال دوجلاس فارار المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية في بيان لصحيفة The Verge إن هذه عروض دائمة قدمت قبل هذا الاستدعاء غير الضروري تمامًا .

ويقال إن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية يتركز حول قدرات النظام الأساسي على الوفاء بالوعود المتعلقة بأمن البيانات التي قدمتها للوكالة منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي عام 2011، توصل Twitter إلى اتفاق مع FTC لتسوية الرسوم التي تفيد بأن الشركة أساءت التعامل مع بيانات المستخدم، مما سمح للقراصنة في النهاية بالوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين، وكجزء من هذه الاتفاقية طُلب من Twitter إنشاء "برنامج شامل للخصوصية وأمن المعلومات" لحماية المستخدمين.