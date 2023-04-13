شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق رسميًا إصدار معاينة العام الأول من أندرويد 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء عن إصدار معاينة العام الأول لنظام التشغيل أندرويد 14، الذي أصبح متاحًا للتنزيل ويقدم عددًا من الميزات الجديدة التي تركز في تسهيل التنقل ضمن النظام، والخصوصية، والأداء، وتخصيص تجربة المستخدمين.

وكانت جوجل قد أطلقت خلال المدة الماضية إصداري معاينة موجهين للمطورين، وبهما عُرفت الميزات الجديدة التي سيأتي بها الإصدار التالي من نظام التشغيل للأجهزة المحمولة الأكثر انتشارًا حول العالم، ولكن إصدار المعاينة الجديد هو أول فرصة لعامة المستخدمين لاختبار التغييرات.

وحدّثت جوجل إيماءات التنقل لتقدم سهمًا للرجوع يناسب نمط التصميم الجديد المعروف باسم Material You، وهو يُغير لونه ومظهره ليناسب موضوع الجهاز أو الخلفية، وفقاً لموقع aitnews.

يُذكر أن سهم الرجوع المُحدَّث صُمم ليساعد على تحسين فهم المستخدمين لتجربة الرجوع التنبؤية الخاصة بنظام أندرويد 14 التي ترجع المستخدم ضمن التطبيقات.

ويقدم أندرويد 14 أيضًا صفحة جديدة للمشاركة تسمح للمطورين بإضافة إجراءات مخصصة حسب التطبيقات إلى أعلى قائمة المشاركة. وتَصِف جوجل الأمر بأنه «تجربة فائقة» مقارنةً بصفحات المشاركة الحالية في أندرويد التي دائمًا ما تصنف خيارات المشاركة هجائيًا.

وتستخدم صفحة المشاركة الجديدة أيضًا المزيد من إشارات التطبيقات لتحديد المكان الذي يجب أن تُرتّب فيه تطبيقات المشاركة المباشرة التي تظهر في الجزء العلوي من الصفحة.

وتتضمن التحديثات الإضافية لإصدار المعاينة العام الأول من أندرويد 14 ميزات رسومية جديدة، مثل: تأثيرات التحوّل، وإعدادات اللغة المحسنة التي تضبط التطبيقات لدعم تفضيلات اللغة على نحو أفضل.

وحسّنت جوجل أيضًا الخصوصية، وذلك من خلال السماح للتطبيقات بتقييد رؤية البيانات الحساسة لخدمات قابلية الوصول التي تدّعي مساعدة المستخدمين من ذوي الإعاقة.

وستتحقّق خدمة الحماية من البرامج الضارة Google Play Protect من هذه الادعاءات، وتقترح جوجل أنه يمكن استخدام وسائل حماية الخصوصية الجديدة للمساعدة في منع المستخدمين الأضعف من إجراءات، مثل: تحويل الأموال عن طريق الخطأ، أو الدفع في أحد تطبيقات التسوق.

ويمكن للراغبين بتجربة أندرويد 14 قبل إصداره الكامل خلال صيف 2023، العثور على مزيد من المعلومات والإرشادات بشأن كيفية تنزيل إصدار المعاينة على موقع مطوري أندرويد 14.

وللمشتركين بالفعل في برنامج Android QPR التجريبي، فلا داعي لفعل أي شيء، إذ سيظهر لهم إصدار المعاينة العام الأول من أندرويد 14 تلقائيًا.