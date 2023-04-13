تكنولوجيا: شاومي تطلق مكنسة Mop 2i الروبوتية بعمر شحن 100 دقيقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي مؤخراً عن مكنسة Mop 2i الروبوتية الذكية بعدد 25 مستشعر وعمر شحن يصل إلى 100 دقيقة من التشغيل، وسعر 207 دولار تقريباً.

تتميز مكنسة Mop 2i الروبوتية بدعم التنظيف التلقائي للمنزل، وتضم المكنسة محرك بقوة شفط 2200 باسكال، كما تأتي بجيرسكوب ذكي جديد، مع مستشعر بصري يدعم المكنسة في التنقل بدقة أعلى، إلى جانب 25 من المستشعرات التي تدعم التنظيف بدقة وكفاءة أعلى.

وتتضمن المستشعرات المقدمة في المكنسة الروبوتية مستشعر للحائط، ومستشعر لقاعدة الشحن، ومستشعر للمنحدرات، ومسشعر للإصطدام، وأيضاً مستشعر لسرعة الإطار.

وتضم Robot Vacuum-Mop 2i بطارية بقدرة 2600 mAh، لعمر تشغيل يصل إلى 100 دقيقة، وتدعم تنيظف مساحة 1200 قدم مربع.

أيضاً يمكن لهيكل المكنسة إستيعاب 450 مل من الغبار، كما تضم خزان مياه بسعة 270 مل، وتتميز المكنسة بإرتفاع 81.3 مم، لذا تأتي بتصميم صغير الحجم، إلا أنها تدعم ثلاثة أنماط من التنظيف والتي تختلف بين تنظيف الغبار أو المسح.

من جانب أخر يمكن التحكم في المكنسة عبر تطبيق Xiaomi Home على الهواتف الذكية، وتدعم المكنسة مساعد جوجل الرقمي، وأيضاً مساعد Alexa.

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