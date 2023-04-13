تكنولوجيا: سيارة Zeekr X الكهربائية تنطلق للأسواق العالمية قريباً بميزة التعرف على الوجه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Geely عن خططها لإطلاق أحدث السيارات الكهربائية المميزة بتصميم فاخر Zeekr X للأسواق العالمية، على أن يبدأ سعر السيارة من 27610 دولار.

تستمر شركة Geely المالكة لعلامة Volvo التجارية في إطلاق إصدارات جديدة من السيارات الكهربائية في الأسواق، وتقدم الشركة إصدارها الفاخر القادم من السيارات الكهربائية من سلسلة Zeekr EV.

وتنطلق سيارة Zeekr X الكهربائية بمقاعد خلفية قابلة للطي، لدعم المستخدم بمساحة أكبر عند السفر، كما تضم السيارة ثلاجة تدعم 15 درجة مئوية.

أيضاً تستهدف سيارة Zeekr X المستخدمين بتصميم رياضي يدعم عدد من المهام، كما تدعم ميزة التسجيل وفتح السيارة بتقنية التعرف على الوجه، وتتضمن السيارة شاشة مركزية لدعم المستخدم بالمعلومات وأيضاً في مهام الترفيه.

وتقدم السيارة تسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 5.8 ثانية، كما يدعم شحن بطارية السيارة المستخدم في قطع مسافة 560 كم، أو نطاق يصل إلى 245 ميل، وتتميز البطارية بسعة 66 kWh.

كما تقدم الشركة سيارة Zeekr X للأسواق بسعر تنافسي يبدأ من 27610 دولار، ومن المتوقع أن يرتفع السعر في السوق الأوروبي نتيجة لضرائب الإستيراد، على أن يبدأ تسليم السيارة في شهر يونيو.

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