تكنولوجيا: هواتف Samsung Galaxy S23 تأتي بسرعات شحن لاسلكي بطيئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق أحدث سلسلة رائدة من سامسونج، Galaxy S23، منذ ما يقرب من شهرين. والآن، يكتشف المستخدمون الأوائل أن سرعات الشحن اللاسلكي على هذه الهواتف المتطورة قد لا تكون بالسرعة المتوقعة.

ووفقًا لمقارنة مفصلة بواسطة Phone Arena، فإن جهاز Galaxy S22 يتقاضى رسومًا أسرع من إصدار عام 2023، على الرغم من أنه يتميز إلى حد كبير بنفس سرعات الشحن اللاسلكي.

وتظهر المقارنة أن Galaxy S23 Ultra يستغرق حوالي 40 دقيقة أطول لشحنه لاسلكيًا من 1-100٪ مع Galaxy S22 Ultra، بينما يستغرق Galaxy S23 Plus حوالي 15 دقيقة أطول. في حين يستغرق Galaxy S23 حوالي 16 دقيقة أطول. وهذا يعتبر أمر مثير للدهشة، بالنظر إلى تركيز سامسونج على السرعة والأداء في أحدث هواتفها الذكية.

أحد التفسيرات المحتملة لسرعة الشحن البطيئة هو قلق سامسونج بشأن تبديد الحرارة. فتنص وثائق الشركة على أن Galaxy S23 يتضمن “مستوى محسنًا من تبديد الحرارة” لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

ومع ذلك، فإن هذا لا يفسر تمامًا سبب قدرة الجيل الأخير من الرائد، الذي يتميز بنفس حجم البطارية وتقنية الشحن اللاسلكي مثل Galaxy S23 Ultra، على إعادة الشحن بشكل أسرع من الطراز الأحدث بنفس سرعة الشحن.

بشكل عام، قد يكون ذلك مخيبا للآمال بالنسبة لمستخدمي Samsung Galaxy S23 الذين كانوا يتوقعون سرعات شحن لاسلكية أسرع. ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن تبديد الحرارة يمثل مشكلة بالغة الأهمية لصانعي الهواتف في العصر الحديث، وربما تكون سامسونج قد اتخذت هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة هواتفها الرئيسية وطول عمرها.

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