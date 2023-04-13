تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات سلسلة Huawei nova 11 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 17 من أبريل لكشف النقاب عن سلسلة Huawei nova 11، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تفاصيل مواصفات هذه السلسلة قبل الإعلان المرتقب.

تتضمن سلسلة nova 11 القادمة من هواوي عدد ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي وهاتف nova 11 Pro إلى جانب أعلى إصدار من السلسلة nova 11 Ultra.

ولقد أكدت التسريبات على أن هاتف nova 11 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وطبقة زجاج Kunlun للحماية، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بمستشعر سيلفي بدقة 60 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تقدم هواوي هاتفي nova 11 Pro وUltra بشاشة OLED منحنية بحجم 6.78 إنش، بكاميرة سيلفي مزدوجة تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز إصدار Ultra بدقة عرض 1220 في 2652 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 778G.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم هواوي هاتف Nova 11 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر RYYB، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يدعم المستشعر الثالث عمق التصوير.

من جانب أخر يأتي هاتف Ultra بعدسات متغيرة بعدد 10 من السرعات في المستشعر الرئيسي، كما يدعم الهاتف الإتصال بالأقمار الإصطناعية بإتجاهات ثنائية حيث يمكن إرسال أو إستقبال رسائل الطوارئ.

ويضم الإصدارات الثلاثة من سلسلة nova 11 بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم Nova 11 تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، بينما يدعم إصدار nova 11 Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويأتي إصدار Ultra بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W أيضاً.

أيضاً تنطلق هذه الإصدارات بنظام Harmony OS 3، ويتوفر nova 11 بألوان الأبيض، والأسود، والذهبي، وأيضاً اللون الأخضر بسعة تخزين 128 أو 256 وأيضاً 512 جيجا بايت، وتأتي هواتف nova 11 Pro وnova 11 Ultra بتصميم جلدي في النماذج المميزة بألوان الأسود والأخضر.

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