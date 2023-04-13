تكنولوجيا: إعدادات تطبيق واتسآب قد تصبح أسهل في التنقل قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك فريق WABetaInfo؛ المسؤول غالبًا عن اكتشاف ميزات واتسآب المخفية، تقريرًا حول آخر تحديث تجريبي لنظام أندرويد من التطبيق، وهو الإصدار 2.23.8.20. ويقدم هذا الإصدار شريط بحث وظيفي في قائمة الإعدادات لتطبيق المراسلة.

يبدو أنه يعمل بشكل مشابه تمامًا لشريط البحث في تطبيق الإعدادات الخاص بنظام أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين كتابة الكلمات الرئيسية من أجل العثور على إعداد معين بسرعة، بدلاً من تصفح كل شيء على أمل العثور عليه “يدويًا”.

تعتبر هذه الإضافة مفيدة لأنها تخفف من متاعب البحث عن هذا الإعداد الذي تحتاج إلى الوصول إليه. لا بد من وصول المزيد من الميزات إلى واتسآب ومن المرجح أن يعمل شريط البحث معها أيضًا، مما يجعلها أكثر قيمة لتجربة المستخدم.

يتم حاليًا طرح شريط البحث في الإعدادات للإصدار التجريبي من التطبيق. على الرغم من أننا لا نعرف متى سيصل إلى الإصدار المباشر من واتسآب.

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