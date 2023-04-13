شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محامو شركة FTX: الشركة استعادت 7.3 مليار دولار ويمكن إعادة إطلاقها مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعيد FTX فتح أبوابها الرقمية بعد انهيار بورصة العملات المشفرة العام الماضي، نقلاً عن محامي الشركة حسبما نقلت CNBC.

ستنظر FTX في استئناف عملياتها، والتي يمكن أن تحدث خلال الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لـ CoinTelegraph، نقلاً عن تعليقات من الشركة القانونية في جلسة استماع لمحكمة الإفلاس.

ووفقًا لتقرير منفصل لرويترز، قال محامي FTX آندي ديتديريش في الجلسة: "الوضع استقر والأزمة انتهت".

قال جون راي الرئيس التنفيذي لـ FTX - لصحيفة وول ستريت جورنال في يناير - إن هناك احتمالًا لإحياء عمليات البورصة.

في غضون ذلك، قال ديتديريش أيضًا إن FTX بدأت في التفكير في مستقبلها بينما لا يزال الفريق القانوني يعمل على تحديد سبب فشل البورصة تحت قيادة سام بانكمان فرايد، ويواجه مؤسس FTX عدة تهم جنائية في أعقاب انهيار البورصة في نوفمبر 2022.

وقال محامو FTX لمحكمة الإفلاس إنهم استعادوا أكثر من 7.3 مليار دولار نقدًا وأصولًا مشفرة، بزيادة أكثر من 800 مليون دولار منذ يناير حسبما ذكرت رويترز، ويبحث المحامون عن أصول لسداد مدفوعات مقرضي وعملاء FTX.