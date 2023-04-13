شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟ Truecaller تطلق ميزة "المتصل المباشر" لمستخدمى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Truecaller اليوم خدمة جديدة لمستخدمي iPhone في الهند تسمى معرف المتصل المباشر، هذه الوظيفة، كما يوحي الاسم، تكشف للمستخدم، هوية المتصل على الشاشة.

ويبلغ عدد مستخدمي الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها حوالي 38 مليون مستخدم، على هواتف Android، إذا تلقى المستخدمون مكالمة غير معروفة من شخص ما، يعرض Truecaller هوية المتصل على شاشة الاتصال على الفور، وتعمل الأشياء بشكل مختلف على iPhone.

وعند تلقي مكالمة من رقم غير معروف على جهاز iOS، يجب على المستخدمين تنشيط Siri لمعرفة معرف المتصل، ويجب أن يقولوا، "مرحبًا Siri، ابحث في Truecaller"، وسيعرض Siri معرف المتصل المباشر للمستخدم، وفقاً لموقع gadgets360.

معرف المتصل المباشر هو ميزة في تطبيق Truecaller وسيحتاج مستخدمو iPhone إلى شراء اشتراك مميز لاستخدام هذه الميزة، في الهند، يقدم TrueCaller مستويين من الاشتراك - Premium و Gold Premium.

وأصبح التطبيق من أكثر التطبيقات شعبية بين مستخدمي الهواتف الذكية، ومع ذلك، فقد تعرضت الشركة سابقًا لانتقادات بسبب الطريقة التي تحصل بها على بيانات لخدمة معرف المتصل.

يُزعم أن بيانات Truecaller "تتألف من التفاصيل التي تم جمعها دون موافقة"، وفقًا لتقرير نشرته المجلة الهندية The Caravan العام الماضي، ومن ناحية أخرى، نفت الشركة السويدية الاتهامات، مدعية أن البحث كان معيبًا ومبنيًا على معلومات خاطئة.

وفقًا لتقرير TechCrunch، ناكول كابرا، مدير منتج Truecaller لنظام iOS، يتمتع التطبيق بخبرة محدودة مع أجهزة iOS نظرًا لكيفية عمل Apple مع تطبيقات معرف المتصل الخارجية.

ويقتصر إطار عمل تحديد المكالمات الحالي لـ Truecaller على مجموعة محدودة من الأرقام المحفوظة في الدلائل في إطار عمل CallKit من Apple وتم اختيارها بواسطة خوارزمية Truecaller للبريد العشوائي، ويقول إنه سيتعين العثور على الأرقام الأخرى التي لم يتم حفظها محليًا يدويًا.

لتوفير تجربة معرف المتصل المباشر المخطط لها، يستخدم النظام اختصارات Apple Siri و App Intents، ويجب على المستخدمين أولاً تنشيط اختصار Search Truecaller على أجهزة iPhone الخاصة بهم عن طريق تحديد خيار Add to Siri ضمن قائمة Premium، وسيُطلب من الفرد في المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الاختصار الموافقة على Truecaller للبحث في لقطات الشاشة التي تم التقاطها بواسطة الاختصار.