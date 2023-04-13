شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح أوبرا يجلب ميزة VPN المجانية إلى آيفون لمنافسة آبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة (أوبرا) Opera عن إطلاق إصدار مُحدَّث من متصفحها لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS يجلب ميزة (الشبكات الافتراضية الخاصة) VPN المجانية إلى هواتف آيفون الذكية من آبل.

وبعد توفير ميزة (الشبكات الافتراضية الخاصة) VPN في السابق لأنظمة ويندوز، وماك، ولينوكس، وأندرويد، والآن لنظام (آي أو إس)، قالت النرويجية في منشور على مدونتها إن متصفحها، الذي يمتاز أيضًا بأنه يأتي مع مانع إعلانات مدمج، أصبح أول متصفح ويب يوفر الخدمة عبر منصات الحوسبة الرئيسية الكبرى جميعها، وفقاً لموقع aitnews.

ويُعتقد أن توقيت جلب ميزة (الشبكات الافتراضية الخاصة) VPN المجانية إلى نظام (آي أو إس) مناسب، خاصةً بعد أن أطلقت شركة جوجل أواخر العام الماضي أداة VPN الخاصة بها لمستخدمي الحواسيب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز وماك، وذلك بعد دعم الميزة في وقت سابق للأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس.

ولكن في حالة جوجل، فإن ميزة (الشبكات الافتراضية الخاصة) VPN متاحة فقط للمستخدمين الذي يدفعون رسومًا شهريةً لقاء الاشتراك في خطط خدمة (جوجل ون بريميوم) Google One Premium.

وتوفر آبل أيضًا أداة لتشفير الاتصال بالإنترنت مع ميزة (آيكلاود برايفت ريلاي) iCloud Private Relay، ولكنها لا توفر ما توفره الشبكات الافتراضية الخاصة. ولكن على غرار جوجل أيضًا، فإن هذه الأداة جزء من الاشتراك المأجور (آيكلاود بلس) +iCloud.

ومع ذلك، فإن ميزة (الشبكات الافتراضية الخاصة) VPN من (أوبرا) لا تتطلب أي اشتراك، فهي مجانية تمامًا، وتقول الشركة إنها لا تفرض على المستخدمين إنشاء حساب لتسجيل الدخول أو استخدام الميزة.

وتؤكد الشركة أيضًا أنها لا تجمع أي معلومات شخصية أو بيانات تتعلق بعادات التصفح الخاصة بالمستخدمين أو عناوين بروتوكول الإنترنت IP الأصلية الخاصة بهم.

ولا تتطلب الميزة أي إضافات أخرى للاستخدام، إذ يمكن للمستخدمين تنشيطها من القائمة الرئيسية في التطبيق لبدء تشفير حركة المرور الخاصة بالشبكة الافتراضية الخاصة.

ويمكن لشركة (أوبرا) توفير أدواتها المجانية العديدة للمستخدمين النهائيين لأنها تولِّد الإيرادات من قنوات أخرى، مثل: البحث، وإيرادات الإعلانات، بالإضافة إلى رسوم ترخيص التقنية. هذا، وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 370 و390 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المستخدمين لا يرتاحون لاستعمال خدمة (الشبكات الافتراضية الخاصة) VPN من (أوبرا) بالنظر إلى أن الشركة النرويجية أصبحت ملكًا لتحالف شركات صينية منذ عام 2016.

وانتقد بعض الباحثين الأمنيين إعدادات الخصوصية الافتراضية لمتصفح (أوبرا)، خاصةً فيما يتعلق بالإعلانات، وإضفاء الطابع الشخصي، وقد أثاروا مخاوفهم الأمنية.

وبالنسبة لمستخدمي (آي أو إس)، يهدف تطبيق متصفح (أوبرا) إلى تمييز نفسه، فبالإضافة إلى ميزة (الشبكات الافتراضية الخاصة) VPN الجديدة، يشتمل التطبيق على أدوات فريدة أخرى، مثل: My Flow لمشاركة الملفات بين الأجهزة، وميزة محفظة العملات المشفرة Crypto Wallet الأصلية، ومانع الإعلانات المدمج، وميزات أمنية أخرى.

ومع تحديث اليوم، يكتسب تطبيق (أوبرا) لهواتف آيفون بعض الإضافات الأخرى أيضًا، ومن ذلك: ميزة الإشارات المرجعية الجديدة لتنظيم المحتوى المفضل، وميزة Live Scores لتتبع أحدث نتائج الفرق الرياضية عبر لوحة النتائج على الصفحة الرئيسية للمتصفح.