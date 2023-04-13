تكنولوجيا: Nvidia تعلن عن كرت الشاشة GeForce RTX 4070 بسعر 599 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nvidia مؤخراً عن أحدث إصدارات الشركة من سلسلة RTX 40، حيث تقدم الشركة كرت الشاشة GeForce RTX 4070 للأسواق بسعر 599 دولار.

يتوفر كرت الشاشة GeForce RTX 4070 الجديد من Nvidia في الأسواق اليوم بأقل مستوى تسعير في السلسلة، كما يرتكز كرت الشاشة RTX 4070 على معمارية Ada Lovelace.

ويضم كرت الشاشة RTX 4070 عدد 5888 من أنوية CUDA، بسرعة تصل إلى 2475MHz، كما تأتي بذاكرة 12 جيجا بايت رام في GDDR6X.

كما يدعم كرت الشاشة ناقل 192 بت وسرعة 21 جيجابت في الثانية، بنطاق ترددي 504 جيجا بايت في الثانية.

أيضاً على غرار إصدارات الشركة من سلسلة RTX 40 يضم كرت الشاشة RTX 4070 الجيل الثالث من أنوية RT، والجيل الرابع من أنوية Tensor، والتي تأتي بمميزات إعادة ترتيب أوامر التظليل، وتقنية DLSS3.

ويضم كرت الشاشة الجيل الثامن من جهاز NVENC لدعم تشفير AV1، أيضاً يدعم كرت الشاشة قدرة 200W، ومتوسط 186W للألعاب.

كما تؤكد الشركة على أن كرت الشاشة RTX 4070 يقدم آداء بنفس مستوى RTX 3080 لكن مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50%.

ومن المقرر أن يتوفر كرت الشاشة للشراء بدءاً من اليوم عبر موقع Nvidia أو الشركاء ASUS وColourful وGainward وGALAX وGIGABYTE وINNO3D وKFA2 وMSI وPalit وPNY وأيضاً ZOTAC بسعر 599 دولار.

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