علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن أحجام شاشات هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تغريدة حديثة، كشف محلل صناعة الشاشات “روس يونغ” عن أحجام الشاشات الدقيقة لجهازي Pixel 8 و Pixel 8 Pro من جوجل.

وعلى ما يبدو، سيأتي الإصدار القياسي بشاشة بحجم 6.16 بوصة في حين سيأتي إصدار Pro بشاشة 6.7 بوصة. ويؤكد يونغ أيضًا أن إنتاج الشاشات سيبدأ الشهر المقبل.

كان قد أدعى المصدر OnLeaks أن Pixel 8 سيكون مزود بشاشة 5.8 بوصة، وPro بشاشة 6.2 بوصة.

ومع ذلك، فإن “روس يونغ” يعتبر أحد أكثر المصادر موثوقية لجميع الأشياء المتعلقة بالشاشات، كما أن سجله الحافل لا تشوبه شائبة. ولكن على أي حال، هذا لا يعني أي شيء سوى انه تسريب لذا علينا الانتظار حتى تكشف جوجل عن ذلك بنفسها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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