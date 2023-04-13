تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن أحجام شاشات هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تغريدة حديثة، كشف محلل صناعة الشاشات “روس يونغ” عن أحجام الشاشات الدقيقة لجهازي Pixel 8 و Pixel 8 Pro من جوجل.

وعلى ما يبدو، سيأتي الإصدار القياسي بشاشة بحجم 6.16 بوصة في حين سيأتي إصدار Pro بشاشة 6.7 بوصة. ويؤكد يونغ أيضًا أن إنتاج الشاشات سيبدأ الشهر المقبل.

كان قد أدعى المصدر OnLeaks أن Pixel 8 سيكون مزود بشاشة 5.8 بوصة، وPro بشاشة 6.2 بوصة.

ومع ذلك، فإن “روس يونغ” يعتبر أحد أكثر المصادر موثوقية لجميع الأشياء المتعلقة بالشاشات، كما أن سجله الحافل لا تشوبه شائبة. ولكن على أي حال، هذا لا يعني أي شيء سوى انه تسريب لذا علينا الانتظار حتى تكشف جوجل عن ذلك بنفسها.

المصدر

اعلان





