شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الشمس الاصطناعية" بالصين تحقق خطوة رئيسية نحو تطوير مفاعل الاندماج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مشروع "الشمس الاصطناعية" الصينية، عملية بلازما عالية الحبس في حالة مستقرة لـ403 ثوان، ويعد ذلك خطوة رئيسية نحو تطوير مفاعل الاندماج.

وقال سونغ يون تاو، رئيس المشروع، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن الأهمية الرئيسية لهذا الاختراق تكمن في النمط عالي الحبس، موضحا أن هذا الاختراق تحقق بعد أكثر من 120 ألف محاولة، وارتقى بشكل كبير بالرقم الأصلي العالمي البالغ 101 ثانية، الذي سجله مشروع (إيست) في عام 2017.

وازدادت درجة الحرارة والكثافة للجسيمات بشكل كبير بعد عملية البلازما عالية الحبس، مما سيرسي أساسا متينا لتعزيز كفاءة توليد الطاقة في محطات الطاقة الاندماجية المستقبلية وخفض التكاليف.

ويهدف مشروع الشمس الاصطناعية" الذي يقع في معهد فيزياء البلازما التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في مدينة خفي حاضرة مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، هو خلق اندماج نووي مثل الشمس، مستغلا المواد الوفيرة من البحر لتوفير تيار مستقر من الطاقة النظيفة.

وعلى عكس الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي بما له من إمداد محدود وآثار كبيرة على البيئة، تحتاج "الشمس الاصطناعية" إلى مواد خام متوفرة دون حدود على الأرض. وتعتبر الطاقة الاندماجية أكثر سلامة وأنظف، لذلك هي "الطاقة النهائية" المثالية لمستقبل البشرية.

ومنذ تشغيله في عام 2006، أصبح مشروع (إيست) الذي صممته وطورته الصين، منصة تجريبية منفتحة لكي يجري عليها علماء صينيون ومن أنحاء العالم تجارب وبحوث متعلقة بالاندماج، ويهدف إلى بناء أول مفاعل اندماج نموذجي في العالم.