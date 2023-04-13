تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر طريقة لجعل زر Print Screen أكثر فائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط مايكروسوفت لتغيير الوظيفة الافتراضية لزر Print Screen لمستخدمي Windows 11. فعادةً ما يؤدي الضغط على الزر إلى إرسال لقطة لما هو موجود على شاشتك إلى الحافظة. ومع ذلك، في أحدث إصدارات Windows 11 Insider Preview، يؤدي الضغط على الزر إلى تشغيل أداة القص بدلاً من ذلك.

تتيح أداة القص للمستخدمين التقاط جزء من شاشتهم، بدلاً من الشاشة بأكملها (على الرغم من أن هذا لا يزال خيارًا). ويمكنك التقاط كل شيء في نافذة واحدة أو اختيار جزء مما تراه، وذلك بفضل الوضعين المستطيل والحر.

وفي حين تحتوي أداة القص على فائدة أكثر من الوظيفة التقليدية لـ Print Screen، فقد لا يستفيد المستخدمون المتمرسون كثيرًا من التبديل.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، قد يكون من الأسهل الاستمرار في استخدام اختصار أداة القص الحالي (مفتاح Win + Shift + S). ويمكن لتطبيق Xbox Game Bar حفظ لقطة شاشة على الفور دون أي خطوات إضافية، على الرغم من أنك ستظل بحاجة إلى تحريك يدك إلى زر Print Screen.

تقوم مايكروسوفت باختبار التغيير في الوقت الحالي، وبناءً على ملاحظات المستخدم، قد تعكس المسار وتحافظ على وظيفة Print Screen كما هو الحال في إصدارات البيع بالتجزئة من Windows 11.

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