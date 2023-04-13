تكنولوجيا: إنتل تعمل على تحسين وحدات تصنيعها لتصبح شركة تصنيع شرائح ARM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توحد كل من شركتي Intel و ARM قواهما. فقد أعلنت الشركتين يوم الأربعاء الماضي عن اتفاقية “متعددة الأجيال” لتحسين عملية تصنيع 18A القادمة من إنتل لاستخدامها مع تصميمات ARM.

لن ترى الصفقة أن قسم خدمات المسبك في إنتل ينتج شرائح لـ ARM. بدلاً من ذلك، سيسهل الأمر على حاملي تراخيص ARM، بما في ذلك أمثال Qualcomm و MediaTek، لتوظيف Intel لصنع شرائح في المستقبل.

تخطط الشركات للتركيز على تحسين Intel 18A لتصميمات النظام المحمول على شريحة. وتقول Intel و ARM إن شراكتهما يمكن أن تمتد في المستقبل لتشمل شرائح السيليكون المصمم للاستخدام في السيارات وأجهزة إنترنت الأشياء ومراكز البيانات.

علاوةً على ذلك، فإن الدعم الذي ستقدمه إنتل لمرخصي ARM سوف يمتد إلى ما هو أبعد من إنتاج الرقائق ليشمل “التغليف والبرمجيات والشرائح”، مما يشير إلى أن إنتل تتصور نفسها بمثابة محطة واحدة للشركات التي تريدها لإنتاج تصاميم ARM الخاصة بها.

وبطبيعة الحال، تسارع إنتل أيضًا إلى التلميح إلى التداعيات الجيوسياسية للاتفاقية. وقالت الشركة: “سيمكن هذا التعاون سلسلة توريد عالمية أكثر توازناً لعملاء المسابك الذين يعملون في تصميم شركة نفط الجنوب المتنقلة على أنوية وحدة المعالجة المركزية القائمة على الذراع”.

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