شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس اكس تطلق 50 قمرا صناعيا صغيرا صباح اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق SpaceX العشرات من الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار في وقت مبكر من صباح الخميس (13 أبريل) وتهبط بصاروخ على الأرض، من المقرر أن ينطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 المغطى بـ 50 قمراً صناعياً من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا في الساعة 2:47 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 08:47 صباحاً بتوقيت مصر ، ليبدأ مهمة Transporter-7 rideshare.

كان الإطلاق مستهدفًا في وقت مبكر من صباح الأربعاء (12 أبريل)، لكن سبيس إكس أعلنت يوم الثلاثاء (11 أبريل) أنها تؤجل المحاولة يومًا، قال سبيس إكس عبر تويتر: "يسمح الوقت الإضافي للفرق بإكمال عمليات الدفع قبل الإطلاق ولتحسين أحوال الطقس".

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض من أجل هبوط عمودي في Vandenberg بعد حوالي 7.5 دقيقة من الإطلاق، وسيكون هذا هو الإطلاق العاشر والهبوط لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف مهمة.

وفي غضون ذلك، ستستمر المرحلة العليا من الصاروخ في حمل الأقمار الصناعية الخمسين إلى المدار، من المقرر نشر الحمولات على مدى 90 دقيقة تقريبًا، بدءًا من حوالي ساعة بعد الإقلاع.

وكتبت سبيس إكس في وصف المهمة أن الحمولات التي تطير يوم الخميس هي مجموعة متنوعة، تتكون من "مكعبات، وأقمار ميكرو، وحمولات مستضافة ومركبات نقل مدارية تحمل مركبات فضائية ليتم نشرها في وقت لاحق"، وفقاً لموقع space.

وسيتم تشغيل الأقمار الصناعية من قبل مجموعة متنوعة من العملاء. على سبيل المثال، ثلاثة منها تنتمي إلى شركة GHGSat الكندية، التي تكتشف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الفضاء.

كما يوحي اسمها، تعتبر Transporter-7 المهمة السابعة لمشاركة رحلات الأقمار الصناعية الصغيرة التي أطلقتها SpaceX حتى الآن، وتم إطلاق أحدثها، ترانسبورتر -6 ، على قمة فالكون 9 في 3 يناير.

وأرسل ترانسبورتر -6 114 قمرا صناعيا إلى المدار - مسافة كبيرة، لكنها ليست رقما قياسيا، وتنتمي العلامة إلى SpaceX's Transporter-1 ، التي أطلقت 143 مركبة فضائية ضخمة في يناير 2021.

وسيكون إطلاق يوم الخميس هو 24 من عام 2023 حتى الآن لـ SpaceX، يجب أن نرى المزيد من رحلات الفضاء من الشركة في الأسابيع والأشهر القادمة، قال إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس ومديرها التنفيذي، في الصيف الماضي إن الشركة يمكن أن تطلق ما يصل إلى 100 مهمة مدارية في عام 2023.

وتستعد سبيس إكس حاليًا لأول رحلة اختبار مدارية على الإطلاق لـ Starship، نظام رحلات الفضاء من الجيل التالي، وقال ماسك مؤخرًا إن هذه المهمة التاريخية قد تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر.